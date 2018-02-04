مؤتمر اللغة العربية الدولي الثالث بالشارقة يوصي بتطوير أساليب التقويم اللغوي

أكدت توصيات مؤتمر اللغة العربية الدولي الثالث بالشارقة، التي تلاها الدكتور عيسى الحمادي رئيس المؤتمر ومدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة، أهمية تطوير أساليب التقويم اللغوي بما يسمح بتنمية مهارات اللغة العربية فيما يعرف بـ (التقويم من أجل التعلّم)؛ ليعكس المستوى الحقيقي للأداء اللغوي.

وأقيم المؤتمر بمقر الجامعة القاسمية برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد، وبحضور ومشاركة ذوي الاختصاص من الخبراء والباحثين في مجال تعليم اللغة العربية وتعلمها على المستوى الإقليمي والدولي في الجامعة القاسمية بالشارقة، بتنظيم المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والجامعة القاسمية.

وتضمنت التوصيات برقية شكر وتقدير لصاحب السمو حاكم الشارقة (راعي المؤتمر) على رعايته الكريمة للمؤتمر، ودعمه المستمر لتطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها، للناطقين بها، وللناطقين بلغات أخرى.

كما استعرض الدكتور الحمادي مجموعة من التوصيات منها ضرورة التنسيق بين المؤسسات المعنية باللغة العربية وتعليمها، مثل المجامع اللغوية، وكليات الآداب والتربية في الوطن العربي لتوحيد الجهود التي من شأنها تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها، وتطوير المهارات اللغوية لدى أبنائنا المتعلمين.