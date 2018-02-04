«الوطني» يشارك باجتماعات «المجموعة البرلمانية لمكافحة الإرهاب» في جنيف

تشارك معالي الدكتورة أمل القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، في أعمال الجلسة الأولى لاجتماعات المجموعة الاستشارية البرلمانية الرفيعة المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف في الاتحاد البرلماني الدولي غداً وبعد غدٍ بجنيف.

وقالت معالي الدكتورة أمل القبيسي: «لأول مرة يتم تشكيل مجموعة استشارية رفيعة المستوى في الاتحاد البرلماني الدولي، وستعدّ المجموعة البرامج والخطط التي من شأنها تعزيز القدرات المعرفية لدى البرلمانات الوطنية، ولاسيما فيما يتعلق بالمتطلبات الدولية لمنع الإرهاب ومكافحته، وتعزيز العلاقة بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي».

وأوضحت أن النتائج الرئيسة المتوقعة من اجتماعات المجموعة الاستشارية تتمثل في تنظيم المؤتمرات البرلمانية الإقليمية والعالمية، وإنشاء شبكة برلمانية عالمية.