«أفلام السعادة» تحفّز الطاقات الشابة لتبنّي الأفكار الإيجابية

أطلق البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية بالتعاون مع مجموعة «ماجد الفطيم»، مبادرة «جائزة أفلام السعادة»، الهادفة إلى دعم وتوظيف الطاقات الخلاقة للفئات الشابة وتحفيز المجتمع لتبني الأفكار الإيجابية.

كما تهدف المبادرة إلى المساهمة في تطوير محتوى إعلامي إيجابي وهادف، ضمن مبادرات البرنامج لترسيخ قيم السعادة والإيجابية في المجتمع وتحويلها إلى ثقافة وأسلوب حياة.

وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء أن جائزة أفلام السعادة تمثل محفزاً لأفراد المجتمع على المساهمة الفاعلة في تطوير المحتوى الإيجابي بطرق مبتكرة وخلق وعي مجتمعي وتعزيز السلوكيات الإيجابية من خلال الأفلام القصيرة الآخذة بالانتشار بشكل واسع عبر شبكة الانترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، والتي تمثل مادة متابعة يومية لكافة فئات المجتمع.

وقالت معالي عهود الرومي: «إن هذا الانتشار الواسع للأفلام القصيرة دفع إلى التفكير في إشراك المجتمع في تعزيز ثقافة السعادة والإيجابية وجودة الحياة، والوعي بالقيم السامية التي تمثلها من خلال تقديمها في أفلام هادفة معبرة عن فهم ورؤية صانعي الأفلام للسعادة والإيجابية».

أعمال فنية

وأضافت: «للأعمال الفنية دور بالغ الأهمية في بناء وعي المجتمعات وتشكيل منظومتها القيمية ورؤاها وتعزيز السلوكيات الإيجابية فيها، وتحفيز الإبداع لدى الأفراد، وهذه المبادرة ستنقل مفاهيم السعادة إلى آفاق جديدة، من خلال قصص مصورة تعكس مشاهد من الحياة اليومية للأفراد وتعبر عن رؤاهم وتطلعاتهم».

وأشادت الرومي بشركاء المبادرة من القطاع الخاص الوطني، لدورهم في دعم المبادرة وتقييم المشاركات وعرضها، وفي مقدمتهم مجموعة الفطيم التي تضم عدداً من أبرز المراكز التجارية في الدولة وتدير شبكة دور السينما الأوسع انتشاراً، وشركة «SMovies» وفوكس سينما وبراند موكسي.

ركيزة أساسية

قال أحمد جلال إسماعيل الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للمشاريع والتي تضم «ﭬوكس سينما» ضمن مجموعة أعمالها «لطالما كانت السعادة هي الركيزة الأساسية لرؤيتنا في ماجد الفطيم والهدف الذي تتمحور حوله مساعينا لتحقيق أسعد اللحظات لكل الناس كل يوم، رؤية تتناغم مع أهداف حكومة الإمارات لتكون ضمن أفضل حكومات العالم بحلول 2021 في مؤشر السعادة العالمي.

وأضاف إسماعيل:»تحرص ﭬوكس سينما على استضافة هذه المبادرة التي تأتي في إطار جهود البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية الهادف لتمكين الشباب من الإبداع والابتكار والاضطلاع بدور مؤثر في صناعة السينما الوطنية، يشرفنا هذا العام التعاون مع حكومة المستقبل في ترسيخ قيم الإيجابية والسعادة باعتبارها أسلوب حياة في المجتمع.

السعادة والإيجابية المعيار الأساسي

وتقوم فكرة المبادرة على إنتاج فيلم قصير لا يتجاوز الدقيقة الواحدة عن السعادة يعكس رؤى الأشخاص ومفاهيمهم واتجاهاتهم ووجهات نظرهم في ما يتعلق بماهية السعادة وأبعادها أو كيفية تحقيقها، وتركز على مفهوم السعادة والإيجابية معياراً أساسياً، وتستهدف جميع فئات المجتمع والشباب وطلبة الجامعات في دولة الإمارات وتوفر لهم منصة مبتكرة يعرضون من خلالها تصوراتهم حول السعادة والإيجابية عبر أفلامهم المصورة في إطار مؤثر وهادف.

ويتم تقديم طلبات المشاركة في الجائزة، واستقبال أي استفسارات أو أسئلة عبر الموقع الإلكتروني: WWW.HAPPY.AE/THESMOVIES

وتمنح المبادرة المشارك حرية اختيار السياق والنمط الأنسب للفيلم، وتخضع الأعمال في عملية التقييم إلى عدد من الأسس مثل المحتوى المؤثر والإيجابي للفكرة، وعناصر الابتكار في إبراز مفهوم الإيجابية، والمعايير المستخدمة في التنفيذ، إلى جانب التقنية المستخدمة في إنتاج الفيلم القصير.

ويستقبل البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية المشاركات في الجائزة على مدى شهرين وذلك لغاية العشرين من مارس 2018 الذي يتزامن مع اليوم العالمي للسعادة. ويمكن لجميع فئات المجتمع والمقيمين في دولة الإمارات المشاركة بأفلامهم القصيرة، والرسوم المصورة بأي وسائط أو كاميرات، شرط أن تتناول الأفلام موضوعات تركز على مفهوم السعادة والإيجابية من وجهة نظر المشارك، وألا يتجاوز طول الفيلم دقيقة واحدة.

وسيعلن البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية أسماء الفائزين بالجائزة خلال حفل تكريم كبير. ويحصل الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى على جوائز مادية قيمة ورحلة لحضور مهرجان كان السينمائي إضافة إلى عرض أفلامهم في صالات السينما. وتتكون لجنة التحكيم للجائزة من فنانين ومخرجين سينمائيين مرموقين في دولة الإمارات العربية المتحدة.