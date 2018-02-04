حمدان بن محمد: هذه قصة الإمارات

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي عبر حسابه في«تويتر» صورة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، متوسطاً الكوادر الإماراتية المشاركة في تصنيع القمر الصناعي «خليفة سات». وعلق سموه: «صورة تحمل ألف معنى.. صورة تلخص قصتنا.. صورة فيها الإنجاز العلمي والوصول للفضاء.. صورة تعبر عن مكان المرأة ومكانتها في الإمارات.. صورة ترسم دور الشباب في صنع المستقبل.. صورة القيادة الملهمة.. ونظرة القائد الأبوية لفريقه.. نظرات الفخر والفرح والسعادة في العيون.. هذه قصة الإمارات.. هذه قصتنا».