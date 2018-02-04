حمدان بن محمد: هذه قصة الإمارات

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي عبر حسابه في«تويتر» صورة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، متوسطاً الكوادر الإماراتية المشاركة في تصنيع القمر الصناعي «خليفة سات». وعلق سموه: «صورة تحمل ألف معنى.. صورة تلخص قصتنا.. صورة فيها الإنجاز العلمي والوصول للفضاء.. صورة تعبر عن مكان المرأة ومكانتها في الإمارات.. صورة ترسم دور الشباب في صنع المستقبل.. صورة القيادة الملهمة.. ونظرة القائد الأبوية لفريقه.. نظرات الفخر والفرح والسعادة في العيون.. هذه قصة الإمارات.. هذه قصتنا».
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خليفة: نجدّد التزامنا حكومة وشعباً بالمحافظة على مواردنا الطبيعية وتنميتها
أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن مسيرة دولة الإمارات وتوجهاتها المستقبلية نحو ضمان الحفاظ على البيئة واستدامة مواردها الطبيعية..
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الإمارات حققت تطوراً ملحوظاً في الارتقاء بالأداء البيئي
قال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة- أبوظبي: إن دولة الإمارات حققت تطوراً ملحوظًا في تحسين مستوى الأداء البيئي للفرد والمجتمع.
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200 خبير في منتدى الشارقة للتنوّع الحيوي غداً
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق غداً فعاليات النسخة التاسعة عشرة من منتدى الشارقة الدولي ..
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سعيد الطاير: علامة بارزة في العمل البيئي
أكد سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن يوم البيئة الوطني الـ21 في الدولة علامة بارزة في مسيرة العمل البيئي،
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«إمباور» ملتزمة بتحقيق التنمية المستدامة
تشارك مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، احتفالات مؤسسات الدولة بمناسبة «يوم البيئة الوطني» الحادي والعشرين،
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تعاون بحثي لتعزيز الطاقة في رأس الخيمة
وقعت الجامعة الأميركية في رأس الخيمة مذكرة تفاهم مع شركة الشروق للطاقة الخضراء («إيه إس جي إي»)، المتخصصة في تكنولوجيا تغويز النفايات البلدية الصلبة..
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محمد بن زايد يتلقى رسالة شكر من لوكاشينكو
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رسالة شكر وتقدير من الرئيس ألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا..
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محمد بن راشد: «خليفة سات» إنجاز عربي عالمي وفخـر إماراتـي وإضافة لمسيرتنا التنمويّة
دشّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،
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حمدان بن محمد: هذه قصة الإمارات
نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي عبر حسابه في«تويتر» صورة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،
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أعضاء «دبي للشباب»: حمدان بن محمد حافزنا للمنافسة وبذل العطاء للوطن
أكد أعضاء مجلس دبي للشباب، أن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، يحفزهم دائماً للتنافس والريادة والحصول على المركز الأول،
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«تحولات مؤثرة» شعار الدورة 17 لمنتدى الإعلام العربي
كشف نادي دبي للصحافة الجهة المُنظِّمة لمنتدى الإعلام العربي المنعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،