الإمارات تتعهد بتقديم 367 مليون درهم للشراكة العالمية من أجل التعليم

أعلنت دولة الإمارات عن إلتزامها بتقديم مساهمة مالية بقيمة 367 مليون درهم "100 مليون دولار أميركي" وذلك للشراكة العالمية من أجل التعليم على مدى السنوات الثلاث المقبلة بهدف تحسين نتائج التعلُّم لنحو 870 مليون طفل وشاب في 89 بلدا ناميا.

جاء ذلك خلال مؤتمر إعلان التبرعات وتجديد الموارد الذي عقدته الشراكة العالمية من أجل التعليم بالتعاون مع فرنسا والسنغال يومي 1 و 2 فبراير في العاصمة السنغالية "داكار" بحضور فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس جمهورية فرنسا وفخامة الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال و رؤساء الدول الافريقية والوزراء من الدول المانحة ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية .