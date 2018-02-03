الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئيا بوجه عام ومغبرا أحيانا.

وأشار المركز في تقريره اليومي إلى أن كميات السحب ستزداد على بعض المناطق الشرقية والجنوبية وقد تسقط بعض الأمطار الخفيفة والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا خاصة على البحر وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف. وعن حركة الرياح أوضح أنها ستكون شمالية غربية / 14 - 28 / 36 كم / ساعة على اليابسة وتصل إلى 44 كم / ساعة على البحر.

أما حالة البحر في الخليج العربي .. ذكر أنه سيكون متوسطا إلى مضطرب وسيحدث المد الأول عند الساعة 15:41 والمد الثاني عند الساعة 04:54 ..

بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 09:30 والجزر الثاني عند الساعة 22:09.

أما بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط .. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:28والمد الثاني عند الساعة 00:55 .. بينما يحدث والجزر الأول عند الساعة 18:28 الجزر الثاني عند الساعة 07:22.