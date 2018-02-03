«الصحة» تستخدم أسرع جهاز فحص بالطوارئ في دراسة سريرية الأولى من نوعها عالمياً

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجرائها أول دراسة سريرية على مستوى العالم في قسم الطوارئ بمستشفى القاسمي باستخدام أسرع جهاز في العالم في مجال الفحوصات الطبية وفحص الدم.

وقد أثبتت الدراسة التي يتم تطبيقها على جهاز آي- ستات آلينيتي من أبوت i-STAT Alinity«لفحص وتحليل نطاق واسع من تحاليل الدم التي تتراوح من فحص المواد الكيماوية في الدم إلى انزيمات القلب باستخدام نقطتين من دم المريض.

وإصدار النتائج خلال فترة تتراوح من 2—10 دقائق، أثبتت الكفاءة التشغيلية وسرعة الاستجابة الطبية واتخاذ قرارات علاجية سليمة بناء على النتائج السريرية في تلقي خدمات الطوارئ بأقصر مدة.

وقال الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات سيتم بعد إنجاز المرحلة الاكلينيكية، الانتقال إلى مرحلة التطبيق وتقديم الخدمة للمرضى، من أجل الوصول إلى مستوى عالٍ من تقديم الخدمات الطبية القائمة على الأدلة العلمية، من خلال تبني استراتيجيات الابتكار، لتطوير وتعزيز منظومة الأمن الصحي والإرتقاء بمعايير الرعاية الصحية وتطبيق البروتوكولات الطبية العالمية وفقاً لأفضل الممارسات المعتمدة.

بدورها قالت الدكتورة كلثوم البلوشي مدير إدارة المستشفيات إلى أهمية الدراسة السريرية التي تجريها الوزارة على الجهاز الذي يمتاز بتقديم أنواع جديدة من الفحوصات في المستقبل.

بما في ذلك اختبارات إصابات الدماغ والأمراض المعدية والأورام. إضافة إلى توصيل لاسلكي لإدارة البيانات التشخيصية والتوصيل السحابي وإشعارات ضوئية وصوتية متقدمة تحذر الأطباء حول المعلومات الحرجة، مما يلبي حاجة الأطباء إلى تقنيات فحص مرنة وعالية الدقة والاعتمادية أصبحت في متناول أيديهم مع جهاز محمول يقدمون من خلاله الرعاية حيث ومتى دعت الحاجة.

إيفوكارت

من ناحية اخرى كشفت الوزارة عن مركبات نقل ذاتية إيفوكارت بنظام ملاحة مع الليزر تستخدم في المستشفيات في المطاعم والنفايات والتعقيم والصيدلة وتتحمل أوزاناً تصل إلى 500 كيلوجرام تسهم في تطوير مستوى الخدمات اللوجستية في المستشفيات

وأوضح عوض صغير الكتبي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، أن مركبات إيفوكارت اوتوماتيكية بالكامل، وتعمل بنظام الملاحة مع الليزر بقدرة تحميل تصل إلى 500 كجم.

كما تتميز بسهولة في التعديل والزيادة ومثالية لتوصيل المواد المطلوبة، مما يسهم بتحسين خدمات المستشفيات وتحقيق السلامة لجميع عمليات النقل والحد من مخاطر إصابات الموظفين، وتخفيض الأضرار الميكانيكية في المخازن والمرافق وتخفيض في تكاليف التشغيل مع خدمة متوفرة 24 ساعة.

برنامج مبتكر

كما كشفت الوزارة عن برنامج مبتكر لرعاية مرضى السكري وفق أحدث تطبيقات الرعاية الصحية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يوفر دعماً شاملاً لقرارات للأطباء لتمكين المرضى من تلقي خطط علاجية فردية مبنية بشكل خاص على المعلومات الطبية المتوفرة عن حالة المريض، وذلك خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2018 الذي اختتمت فعاليته مؤخراً في دبي.

كما يستخدم برنامج واتسون لمرض السكري الذكاء الإصطناعي لفهم البيانات الضخمة وبناء إدراك معمق للآلاف من المنشورات الطبية، والتحديثات المتكررة في مجال الرعاية الصحية لمرض السكري، مع التركيز على الفئة المستفيدة من هذه الخدمة. كما يقوم بتحليل بيانات المريض الرئيسية وتوفير خيارات العلاج المتاحة للمريض وعرض موانع الاستعمال لكل علاج ومعايير الإدراج أو الاستبعاد ومسارات الرعاية الكاملة، والتي يمكن للطبيب الاختيار منها.

الثلاسيميا

وكشفت الوزارة أيضا عن ابتكارها نظاماً الكترونياً شاملاً لإدارة مرضى الثلاسيميا والعناية بهم في برنامج وريد، من خلال أتمتة جميع البروتوكولات العلاجية للمرضى والتي تشمل فحوصات المريض وخطة العلاج ومواعيد نقل الدم وجدولة المراجعات الطبية لمختلف التخصصات بناء على أفضل الممارسات العالمية، وذلك خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2018.

وأكد الدكتور يوسف السركال أن هذا الابتكار الأول من نوعه عالمياً وتم تطويره داخلياً من قبل إدارة المستشفيات وإدارة نظم المعلومات الصحية بكفاءات وطنية بالتعاون مع شركة»سيرنر) ونعمل على تسجيله كملكية فكرية لوزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وتسهم وحدة الثلاسيميا الالكترونية في تحسين طرق التواصل بين الإدارات المركزية ومراكز الثلاسيميا وبنك الدم وذلك لضمان توفير وحدات الدم في إطار زمني محدد بهدف الحد من التأخير في رعاية المريض والعلاج وتحسين نتائج المرضى.

وأشارت الدكتورة كلثوم البلوشي مدير إدارة المستشفيات إلى أن الوزارة توفر لكوادرها أفضل الإمكانات في مجال بناء القدرات والتدريب على المهارات والتقنيات المبتكرة لتكون بيئة محفزة للابتكار. وأوضحت أنه تم تطوير الوحدة لإدارة الرعاية النهارية للمرضى الذين يعانون من مرض الثلاسيميا بناء على أفضل الممارسات العالمية في مركز الثلاسيميا في الفجيرة ومركز عبيدالله للثلاسيميا في مستشفى عبيدالله وتعتبر الوحدة الألكترونية للعناية بمرضى الثلاسيميا هي الأولى من نوعها على مستوى العالم.