«مدني دبي» يحقق أمنية الطفل ماجد

حقق الدفاع المدني في دبي أمنية الطفل ماجد الدلال وفاجأه فريق من الإدارة بحضور حفل عيد ميلاده.

حيث تلقت الإدارة العامة للدفاع المدني اتصالاً من والد الطفل يدعو فيه رجال الإطفاء لحضور حفل عيد ميلاد ابنه ماجد.وبين الوالد أن طفله معجب جداً بشخصية رجل الإطفاء ودائماً ما يتحدث عن أمنيته بأنه يرغب بمقابلة رجل الإطفاء والتعرف على مهنته عن كثب، هنا سارعت إدارة الحماية المدنية ببناء برنامج ترفيهي للطفل تلبية للدعوة ، ومفاجأة الابن ووالده بالحضور في موعد الحفل المقرر وتقديم هدية رجل الإطفاء المميز للطفل من قبل الإطفائي سالم.