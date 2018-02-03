حسين لوتاه يتفقد مشروع تطوير سوق ورسان للخضار والفواكه

تفقد المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي قبل يومين موقع مشروع تطوير سوق ورسان للخضار والفواكه، للاطلاع والاطمئنان على سير العمل والتأكد من الالتزام بالخطة الزمنية للأعمال، في المشروع الذي بلغ نسبة إنجازه 30% ومن المقرر الانتهاء منه في منتصف 2019.

وأكد لوتاه على أن المشروع يعتبر أحد أكبر مشاريعها الخدمية وتصل تكلفته إلى 400 مليون درهم، وهو خطوة هامة من الخطوات التي تنتهجها البلدية في الارتقاء بخدماتها على مستوى التسويق الداخلي والخارجي للخضار والفواكه في الإمارة وتحقيق المتطلبات والاحتياجات اللازمة لحركة توريد، وعرض، وبيع، وتوزيع، وتصدير الخضار والفواكه

وقال خالد شريف العوضي مساعد المدير العام لقطاع رقابة البيئة والصحة العامة رئيس لجنة تطوير السوق، إن البلدية حرصت على مواكبة الاحتياجات المتزايدة لمثل هذه الأنشطة التي تشهد تطورا ونموا كبيرا، والمتوقع توسعها مستقبلاً بناءً على تنامي النهضة التي تشهدها الإمارة في كافة المحاور والصعد.

مشيرا إلى أن اهتمام البلدية في هذا الأمر هو الذي دعاها إلى تشكيل لجنة خاصة شملت في عضويتها مديري الإدارات المعنية وعدداً من الفنيين المتخصصين.

وأوضح بأن البلدية حريصة كل الحرص على اتباع أسلوب المشاركة والتفاعل المستمر مع تجار السوق لتحديد احتياجات المشروع التطويرية، حيث عقدت معهم اللجنة سلسلة اجتماعات استمعت فيها إلى الصعوبات التي تواجه سير أنشطتهم والمقترحات التشغيلية التطويرية التي من شأنها الارتقاء بالسوق وخدماته.

وقامت بتحليل كافة هذه النقاط ومراعاتها في إعداد نطاق عمل لمشروع، مشيرا إلى أن هذا المشروع هو إحدى الثمرات التي تحققها البلدية في مجال تسريع تحقيق الرؤى المستقبلية لتطوير الأنشطة الاقتصادية بشكل عام والسوقية على وجه الخصوص.

محاور

وذكر أن المحاور الأساسية التي تم أخذها بالاعتبار عند تحديد محاور التطوير في السوق، فهي توفير مساحات أكبر للتنزيل والتحميل للبضائع، وزيادة عدد مواقف الشاحنات وتوفير الخدمات لها، وتحقيق بيئة صحية ودرجة حرارة مناسبة لعرض البضائع وتوزيعها، وتطوير آلية سير الأنشطة في السوق، وتوفير مسارات محددة لكل من العربات، والدراجات الهوائية، والمشاة.

وكذلك فصل المسارات الطرقية للشاحنات والسيارات الأخرى، وتنظيم أنشطة فرز الخضار والفواكه وفق أصنافها المختلفة، وكذلك آلية تجميع النفايات ونقلها.

وأكد أنه ستتم مراعاة توفير مجمعات لبيع الجملة والمفرق وميزان للشاحنات بالإضافة إلى التحكم بمداخل السوق ومخارجه لضمان انسيابية الحركة المرورية الداخلية والخارجية، وتوفير حاويات النفايات الهيدروليكية تحت سطح الأرض والخدمات الخاصة بالسائقين.

وعن مكونات المشروع الهندسية قال المهندس جابر آل علي مدير إدارة الصيانة العامة: سوق الخضار والفواكه الحالي في الإمارة على قطعة أرض بمساحة إجمالية تقريبية تبلغ 990330 مترا مربعا.

حيث إن سوق الخضار والفواكه يعتبر من اكبر الأسواق في دولة الإمارات العربية المتحدة وهو وجهة رئيسية لكافة أنواع الخضار والفواكه، سواء كانت قادمة من مختلف أنحاء الإمارات من داخل الدولة أو من خارجها، وذلك من خلال النقل البري أو البحري أو الجوي، كما أن السوق يعتبر أيضا من أهم الأسواق لتصدير الخضار والفواكه إلى خارج الدولة مع زيادة متطلبات ما سبق من عمليات داخل السوق والحاجة إلى توفير بيئة ملائمة لهذه الزيادة.