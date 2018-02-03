دار زايد للرعاية الأسرية تعرف منتسبيها بمفاهيم السنع الإماراتي

نظمت دار زايد للرعاية الأسرية في منطقة العين ورشاً تراثية في عزبة النباغ، مستهدفة الأبناء والشباب المنتسبين للدار.

حيث يتم تدريبهم وتعريفهم على يد خبراء في مجال التراث الإماراتي على مفاهيم السنع الإماراتي، والعادات والتقاليد، وآداب المجالس، وأهمية الولاء الوطن، وضرورة رد الجميل له، إلى جانب تزويدهم بمعلومات عن القيادة الرشيدة في الدولة، وحرصها على تحقيق رفاهية وسعادة الشعب الإماراتي، وذلك بحضور مانحي الرعاية الأسرية.

وأوضح سالم نبيل الظاهري، مدير عام دار زايد للرعاية الأسرية أن الدار حريصة على تنشئة أبناء وبنات الدار التنشئة الصحيحة، وتوعيتهم وغرس القيم والمبادئ النبيلة فيهم التي خطها الآباء المؤسسون وفي مقدمتهم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

والسعي من خلال الورش التراثية إلى تعزيز القيم والفضائل الأخلاقية، وإيجاد روح المنافسة وصقل المهارات وتعزيز المهارات الذاتية، وتعزيز ممارسات المواطنة الصالحة، ونشر ثقافة الولاء الوطني والانتماء والولاء.

وقال إسحاق البلوشي، رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة في الدار أنه تم إعداد جدول شهري منظم لتلك الورش التراثية واستضافة المنتسبين للدار من فئة اليافعين والشباب.

مبيناً حرص الدار على تنظيم مثل هذه البرامج والمبادرات الخلاقة التي سيكون لها دور محوري في توفير كافة مقومات الحياة الكريمة والمستقرة للأطفال المنتسبين إليها، وتسخير كل ما من شأنه بناء هذه اللبنة المهمة من المجتمع وتنشئتها التنشئة السليمة.