«الهويّة» تطلق «استمارتي» عبر موقعها الإلكتروني

تعرض الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عدداً من مبادراتها في فعالية «مبتكر 2018»، التي تنظمها دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي في إطار احتفالات الدولة بشهر الإمارات للابتكار، والتي تقام على كورنيش أبوظبي حتى 7 فبرايرالجاري.

وقال الدكتور سعيد عبدالله بن مطلق الغفلي مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية إن الهيئة أطلقت خلال الفعالية استمارتها الإلكترونية الجديدة (استمارتي) الخاصّة بالخدمات المتعلقة ببطاقة الهويّة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكيّ على الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحيّة .

والتي تمّ فيها توحيد شكل وحقول وتصميم الاستمارة على الموقع والتطبيق بهدف التسهيل على المتعاملين وتوفير تجربة أفضل وأسهل لهم في استخدامها، وإتاحة إمكانية بدء المعاملة من تطبيق الهاتف الذكي واستكمالها على الاستمارة الإلكترونية وبالعكس.

وأضاف أنّ الاستمارة الجديدة تتميز بتصميمها الجديد الذي يتوافق مع الهوية المرئية الجديدة للهيئة، والذي يتيح للمستخدم امكانية حفظ المعاملة (الطلب) بعد بدئها وإنجاز بعض خطواتها ليتمّ استكمالها في وقت لاحق، وسهولة استخدامها ومراعاتها لاحتياجات المستخدم وسهولة الوصول إليها سواء عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة أو تطبيق الهاتف المتحرك، إلى جانب توفيرها خاصية الترجمة التلقائية لبعض الحقول.

وأكّد الدكتور الغفلي أنّ الهيئة حرصت في الاستمارة الجديدة على المحافظة على الحسابات التي أنشأها المتعاملون على الاستمارة القديمة واستمرار فعاليتها بحيث يمكن للمتعامل الدخول إلى حسابه بذات اسم المستخدم وكلمة المرور اللذين كان يستخدمهما سابقاً ودون الحاجة إلى إنشاء حساب جديد.