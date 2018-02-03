27 ورشة تقدمها دائرة التعليم والمعرفة على كورنيش أبوظبي

أكدت دائرة التعليم والمعرفة أن مبادرات أبوظبي لشهر الإمارات للابتكار تزخر بالفعاليات وورش العمل التفاعلية المقامة على كورنيش أبوظبي وتستمر حتى 7 فبراير 2018، حيث سيحظى الزوار بفرصة الإطلاع على 27 ورشة عمل تتضمن أبرز الابتكارات والإبداعات وستتاح لهم فرصة التفاعل الحي والمباشر مع المبدعين والمبتكرين المشاركين.

وتسهم مبادرات أبوظبي لشهر الإمارات للابتكار وفعالياتها في خلق بيئة مناسبة ومشجعة على العمل والإبداع والتميز في كل المجالات وتبني المفاهيم والأسس وترسيخ ثقافة الابتكارات بين كافة أفراد المجتمع.

وتقدم دائرة التعليم والمعرفة بالتعاون مع الجهات الحكومية والأكاديمية ومؤسسات القطاع الخاص، والمبتكرين مبادرات وورش عمل تساهم في صقل المهارات والتحفيز نحو الإبداع والابتكار وتشجيع الموهوبين.

ويتضمن «مبتكر 2018» و«مهرجان أبوظبي للعلوم»، مجموعة من الفعاليات وورش العمل التفاعلية ومنها المفتاح الهيدروليكي، وقاذفات الدخان، وسباق الجمال، وتطوير تطبيقات المحمول، وغرفة العمليات، ومختبر الدم، والميكانيكيون الصغار، وروبوت المكعبات الصغار، ومبتكر الروبوت، وطائرات الليزر، وسيارة المستقبل «تحدي التصميم»، وطائرات المامبو بدون طيار، وتصميم النماذج، والإلكترونيات، وغيرها الكثير من ورش العمل التفاعلية.

مشاركون

ويشارك في فعاليات شهر الابتكار في مدينة أبوظبي أكثر من 100 مبتكر، ويعرض 25 ابتكاراً متنوعاً، وينظم 27 ورشة عمل، كما أنه من المتوقع تواجد 7000 طالب وطالبة، ومن المتوقع أن يصل عدد الزوار إلى 35000 زائر للفعاليات المتنوعة، أما في مدينة العين فمن المتوقع تواجد 600 طالب وطالبة، وزيارة 8000 زائر للفعاليات، وتنظيم 6 ورش عمل تفاعلية في ثلاثة مراكز للتسوق، ومن المتوقع أن يستقطب برنامج لِمَ؟ أكثر من 16000 طالب وطالبة بكافة أنشطته وبرامجه.

وتتولى دائرة التعليم والمعرفة خلال شهر الإمارات للابتكار تنظيم مبادرات استراتيجية من أهمها مبتكر 2018، ومهرجان أبوظبي للعلوم، وبرنامج التوعية المدرسية لِمَ؟ لمدة أسبوع في أبوظبي والعين والظفرة، ومسابقة «برمج فكرتك»، وإطلاق منصة الابتكار في مدينة العين، حيث تُمكن هذه المبادرات الجهات الحكومية وأفراد المجتمع من الاطلاع على الابتكارات في مجالات متنوعة.