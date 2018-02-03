طوابع تذكارية بمناسبة ذكرى تأسيس شرطة أبوظبي

اطلع معالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي على الطوابع التذكارية التي أصدرتها مجموعة بريد الإمارات بمناسبة مرور 60 عاماً على تأسيس شرطة أبوظبي، وتستعرض إنجازات شرطة أبوظبي وجهودها طوال ستين عاماً في نشر الأمن والأمان والطمأنينة في المجتمع.

والتقى الرميثي في مكتبه عبدالله محمد الأشرم الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات بالوكالة، بحضور اللواء مكتوم الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، معرباً عن شكره وتقديره لـ«بريد الإمارات» على مبادرتها الرائدة في ترسيخ ذكرى مرور ستين عاماً على التأسيس وتثمين ما حققته شرطة أبوظبي من إنجازات تطويرية في مجالات العمل الشرطي والأمني.

وأكد إن شرطة أبوظبي، سعت ومنذ تأسيسها عام 1957، إلى إيجاد وتأهيل أجيال متعاقبة من القيادات الشرطية، وفق أحدث الأسس والمناهج والممارسات العلمية والعملية الفاعلة، لافتاً إلى أن مراحلها التاريخية شهدت إنجازات كبيرة على الرغم من الصعوبات والتحديات التي واجهت بداية التأسيس.

ومن جانبه، أكد عبدالله محمد الأشرم أن إصدار طوابع «الذكرى الستين لتأسيس شرطة أبوظبي» يأتي في إطار سعي مجموعة بريد الإمارات إلى نشر المراحل المتعاقبة التي مرت بها شرطة أبوظبي منذ نشأتها.

موضحاً أن هذا الإصدار المميز من الطوابع التذكارية جاء في تصميمين مختلفين من فئة واحدة تعبر عن النجاح الكبير الذي حققته شرطة أبوظبي طوال 60 عاماً في تحقيق الأمن والأمان بالإضافة إلى الشعار الجديد لشرطة أبوظبي ومغلف اليوم الأول للإصدار وبطاقة تذكارية مميزة.