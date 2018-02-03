عبد الله بن سالم يحضر أفراح الرومي وتريم والجروان والشامسي

حضر سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، حفل الاستقبال الذي أقامه عبد الوهاب محمد خلفان الرومي، بمناسبة زفاف نجله «محمد» إلى كريمة تريم مطر تريم.

كما حضر الحفل - الذي أقيم بنادي الشارقة للرماية والغولف - الشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي، والشيخ سلطان بن خالد بن محمد القاسمي، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ مروان المعلا، والشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني، مستشار صاحب السمو حاكم الشارقة، والشيخ سالم بن سلطان القاسمي.

والشيخ خالد بن عصام بن صقر القاسمي، رئيس هيئة الطيران المدني بالشارقة، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، مدير دائرة الإحصاء والخدمة المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، مدير دائرة الضواحي والقرى، والشيخ ماجد بن عبد الله القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية، والشيخ محمد سلطان بن محمد القاسمي، والشيخ سلطان بن محمد بن سعود القاسمي، والشيخ سعود بن محمد بن سعود القاسمي. كما حضر سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي حفل الاستقبال الذي أقامه أحمد بن محمد بن راشد الجروان بمناسبة عقد قران نجله محمد إلى كريمة طارق محمد بن حمد الشامسي.