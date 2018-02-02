طقس غائم جزئيا إلى مغبر غدا

توجه المركز الوطني للأرصاد ان يكون طقس الغد غائما جزئيا بوجه عام الى مغبر أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً على اليابسة، ونشطة السرعة بوجه عام على البحر، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية.و حركة الرياح شمالية غربية / 18 - 30 / 38 كم/ساعة على اليابسة، وتصل إلى 20 - 35 / 45 كم/ساعة على البحر.

وحالة البحرعلى الخليج العربي يكون مضطربا فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:53 المد الثاني عند الساعة 04:22.

والجزر الأول عند الساعة 08:41 والجزر الثاني عند الساعة 21:35 اما بحر عمان: فمتوسط الى مضطرب. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:35والمد الثاني عند الساعة 00:19 والجزر الأول عند الساعة 17:48 الجزر الثاني عند الساعة 06:35.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 23 16 80 50

دبي 24 15 70 45

الشارقة 24 13 75 45

عجمان 23 15 75 40

أم القيوين 23 13 85 35

رأس الخيمة 23 10 80 35

الفجيرة 26 16 60 30

العين 24 12 80 35

ليوا 23 11 85 40

الرويس 22 15 80 45

السلع 22 15 80 40

دلما 21 17 60 45

طنب الكبرى 20 15 75 50

طنب الصغرى 20 15 75 50

أبوموسى 20 16 75 45