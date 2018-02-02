مركبات نقل ذاتية بنظام ملاحة مع الليزر في مستشفيات الدولة

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقنية جديدة تتضمن مركبات نقل ذاتية " إيفوكارت "بنظام ملاحة مع الليزر تستخدم في المستشفيات في العديد من الخدمات مثل المطاعم والغسيل والنفايات والتعقيم والصيدلة واللوازم العامة وتتحمل أوزان تصل إلى 500 كيلوجرام حيث تسهم في تطوير مستوى الخدمات اللوجستية للمستشفيات .

جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة بمعرض ومؤتمر الصحة العربي الذي اختتمت فعاليته أمس في دبي.

و"إيفوكارت" هو نظام النقل الذي يستخدم مركبات آلية ذاتية التوجيه قادرة على الانتقال دون مساعدة من المشغل حيث تتبع مسارات مخزنة في الذاكرة مبرمجة مسبقا حسب خرائط المستشفى.

وتستخدم هذه المركبات لنقل عربات المستشفيات المستخدمة في العديد من الخدمات مثل المطاعم والغسيل والنفايات والتعقيم والصيدلة واللوازم العامة.. فيما يتم التنقل فيها عن طريق المسح الضوئي بالليزر وهي مركبات ثنائية الاتجاه وتتمتع بنظام أمن قادر على تحديد أي عقبات على طول الطريق وضبط حركة المركبة.

وأكد عوض صغير الكتبي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة سعي الوزارة لاستخدام الابتكارات التقنية الرقمية تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة بضرورة تحديث الأجهزة والمعدات داخل المستشفيات لتأمين أفضل مستويات الرعاية الصحية وفق استراتيجية الوزارة لبناء أنظمة الجودة والسلامة العلاجية والصحية وفق المعايير العالمية والابتكار في تحسين العمليات والخدمات.

وأوضح ان مركبات "إيفوكارت "اوتوماتيكية بالكامل وتعمل بنظام الملاحة مع الليزر بقدرة تحميل تصل إلى 500 كيلو جرام وتتميز بسهولة في التعديل والزيادة ومثالية لتوصيل المواد المطلوبة ما يسهم في تحسين خدمات المستشفيات وتحقيق السلامة لجميع عمليات النقل والحد من مخاطر إصابات الموظفين وتخفيض الأضرار الميكانيكية في المخازن والمرافق وتخفيض في تكاليف التشغيل وتوفير خدمة متوفرة 24 ساعة.