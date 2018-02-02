تفاعل جماهيري مع مشاركة شرطة أبوظبي

تفاعل الجمهور مع مشاريع شرطة أبوظبي الريادية والتجارب الإبداعية المبتكرة فائقة الذكاء، التي تعرضها في «شهر الإمارات للابتكار 2018»، الذي انطلق أسبوعه الأول في ياس مول، وكورنيش أبوظبي لترسيخ ثقافة الابتكار.

وقال اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، لدى افتتاحه جناح الشرطة الذي نظمه مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي في ياس مول، إن شهر الإمارات للابتكار يسهم في تنمية روح الإبداع والابتكار، ويحفّـز الرغبة في البحث العلمي وتوظيف العلوم وتطبيقاتها في خدمة المجتمع، ومواجهة تحديات العصر، مشيراً إلى تحويلها إلى فرص لتنمية القدرات الحقيقية من خلال التعرف إلى نماذج واقعية من إبداعات وابتكارات المؤسسات والأفراد.

وتفقد اللواء الشريفي، المشاريع الابتكارية المعروضة في جناح شرطة أبوظبي في ياس مول، واستمع إلى شرح من المبتكرين والعارضين وأصحاب المشاريع عن الخدمات الأمنية والمجتمعية التي تقدمها ابتكاراتهم.

وعرضت قطاعات شرطة أبوظبي بجناحيها في ياس مول، وكورنيش أبوظبي، أهم ابتكاراتها، وشكّلت هذه التجربة الفريدة نبراساً أضاء شعلة الابتكار.

وتتنوع مشاركة شرطة أبوظبي في شهر الإمارات للابتكار بين معروضات ابتكارية، ومحاضرات تخصصية في استشراف المستقبل، والذكاء الاصطناعي، وأمن واستراتيجيات المستقبل في ظل مئوية الإمارات 2071، وعرض مشاريع تخرّج مبتكرة لطالبات من كلية التقنية العليا في العين، ومشاريع لطلاب من جامعة الإمارات العربية المتحدة، ضمن جناح شرطة أبوظبي.