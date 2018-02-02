مبادرات استراتيجية في انطلاقة شهر الابتكار بأبوظبي

افتتح الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، فعاليات شهر الإمارات للابتكار المقامة في إمارة أبوظبي، التي تشرف عليها دائرة التعليم والمعرفة.

وتتضمن مجموعة من المبادرات الاستراتيجية، في مقدمها فعالية «مبتكر 2018» ومهرجان أبوظبي للعلوم، وحضر الافتتاح الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والدكتور يوسف الشيبة الشرياني وكيل دائرة التعليم والمعرفة بالإنابة، وعدد من المسؤولين في الجهات الحكومية، وممثلي وسائل الإعلام المختلفة في الدولة.

وأشاد الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، بمبادرات أبوظبي لشهر الإمارات للابتكار، التي تتماشى مع توجهات دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة في تشجيع الابتكار والإبداع بين مؤسسات الدولة وأفراد المجتمع، الهادفة إلى تعزيز رفاهية وسعادة المواطنين، عبر نشر ثقافة الابتكار في تقديم خدمات تعود على المجتمع الإماراتي بمزيد من الازدهار والتقدم.

وأثنى على جهود وإبداعات المبتكرين الشباب، التي تثبت قدراتهم على الإبداع والمنافسة عالمياً، وتدعم توجهات وخطط الدولة الرامية إلى إرساء قواعد راسخة لاقتصاد مبني على المعرفة.

وشهد الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، خلال الافتتاح الرسمي، عرضاً لشاشات وأذرع روبوتية، وعرضاً مميزاً للعلوم، واطلع على منصات الجهات الحكومية المشاركة في فعاليات أبوظبي، ضمن شهر الابتكار، ومبادراتهم ومشاريعهم المتميزة الخاصة بدعم ثقافة الابتكار في الإمارة، وقدم القائمون عليها، شرحاً لفكرتها وآلية عملها واستخداماتها، والأهداف التي يطمحون إلى تحقيقها.

عرض

وأكدت الدكتورة نجلاء النقبي مدير برنامج التعلم الإلكتروني والابتكار بقطاع التعليم المدرسي في دائرة التعليم والمعرفة، في تصريحات للصحافيين، مشاركة أكثر من 100 مبدع ضمن فعالية «مبتكر 2018»، يعرضون 25 ابتكاراً متنوعاً، خلال شهر الابتكار في مدينة أبوظبي. وأشارت إلى أن الفعالية تجمع عشاق العمل اليدوي.

حيث يقوم المشاركون بعرض ابتكاراتهم أمام لجنة التحكيم، التي ستختار أفضل 3 مشاريع للتنافس على لقب المشروع «المميّز».

رؤية

وأضافت أن دائرة التعليم والمعرفة، وضعت مجموعة من المبادرات الاستراتيجية للمساهمة في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، وفي تحويل أبوظبي إلى وجهة رئيسة للابتكار، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الحكومية في أبوظبي لعرض مبادراتها وابتكاراتها الموجهة لخدمة المجتمع خلال شهر الإمارات للابتكار.

وأوضحت أن دائرة التعليم والمعرفة ستنظم مجموعة من المبادرات الاستراتيجية، لكي تتمكن الجهات الحكومية وأفراد المجتمع، من الاطلاع على الابتكارات في مجالات متنوعة، وتُسهم في ذات الوقت، في خلق بيئة مُناسبة ومُشجعة على العمل والإبداع والتميز.

وأضافت أن زوار الفعاليات، يمكنهم الاطلاع على أبرز الابتكارات والإبداعات، حيث ستتاح لهم فرصة التفاعل الحي والمباشر مع المبدعين والمبتكرين المشاركين، وعلى مدى 7 أيام، على كورنيش أبوظبي.

كما سيتمكن الزوار من التفاعل والمشاركة في العديد من ورش العمل، منها المفتاح الهيدروليكي، وقاذفات الدخان، وسباق الجمال، وتطوير تطبيقات المحمول، وغرفة العمليات، ومختبر الدم، والميكانيكيون الصغار، وروبوت المكعبات الصغار، ومبتكر الروبوت، وطائرات الليزر، وسيارة المستقبل، وطائرات المامبو بدون طيار، وتصميم النماذج، والإلكترونيات، وغيرها الكثير من ورش العمل التفاعلية.

مبادرات

ومن جانبه، قال المهندس سند حميد نائب رئيس لجنة الابتكار في دائرة التعليم والمعرفة، إن دائرة التعليم والمعرفة، تتولى خلال شهر الإمارات للابتكار، تنظيم مبادرات استراتيجية، من أهمها مبتكر 2018، ومهرجان أبوظبي للعلوم، وبرنامج التوعية المدرسية لِمَ؟ لمدة أسبوع في 3 مناطق بأبوظبي ومنطقتي العين والظفرة، مشيراً إلى إطلاق مسابقة «برمج فكرتك»، ومنصة الابتكار في مدينة العين.

وأضاف أن المشاركة في فعاليات مبتكر 2018، مجانية للجميع، وسيتم استقبال طلبة المدارس من 9 صباحاً وحتى 1 ظهراً، بينما ستكون متاحة للجمهور من 4 عصراً وحتى 10 مساءً خلال أيام الأسبوع، ومن الساعة 2 حتى 10 مساء خلال عطلة نهاية الأسبوع على كورنيش أبوظبي.