الجليلة للأطفال و«تشيلدرنز ناشيونال» يطوّران تقنيات المعلومات الطبية

أبرم مستشفى الجليلة التخصصيّ للأطفال، أول مستشفى أطفال متخصص في الإمارات العربية المتحدة، اتفاقية مع «تشيلدرنز ناشيونال ميديكال سنتر»، أحد أهم المراكز الطبية الأميركية المتخصصة في طب الأطفال.

ومركزه مدينة واشنطن، لتأسيس شراكة استراتيجية في مجال تعزيز الاستفادة من تقنيات المعلومات الطبية بما يخدم الأطفال المرضى ويعزز فرص العلاج، وقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية خلال انعقاد «معرض الصّحة العربي 2018»، أحد أهم المعارض الصحية المتخصصة في العالم.

وبموجب هذه الاتفاقية، سوف يؤدي «تشيلدرنز ناشيونال» دوراً استشارياً استراتيجياً من خلال تسخير خبراته وموارده لخدمة مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، عبر تعزيز قدرات المستشفى في استخدام تقنيات المعلومات الصّحية بفاعلية أكبر بغرض تقديم أعلى معايير الجودة للرعاية الصحيّة للأطفال محلياً وإقليمياً.

ويحظى مركز «تشيلدرنز ناشيونال» للأطفال بسمعة مرموقة بفضل خبرته وابتكاره في مجال رعاية الأطفال في المحافل الطبية العالمية، كما أنه مقرّ لـ«معهد الشيخ زايد للابتكار الجراحي للأطفال».

تحالفات طبية

وقال د. محمد العوضي، المدير التنفيذي للعمليات في مستشفى الجليلة التخصصيّ للأطفال: «يواصل مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال عقد التحالفات الطبية الاستراتيجية مع أفضل المراكز الطبية من حول العالم، وفي مختلف المجالات الطبية والتقنية واللوجستية، ودوماً بهدف الارتقاء بالرعاية الصحية للأطفال في الدولة والمنطقة إلى معايير التميّز العالمية».

وتابع الدكتور العوضي: يأتي التوقيع على هذه الاتفاقية مع مركز «تشيلدرنز ناشيونال» الطبي للأطفال المرموق في إطار هذه الاستراتيجية، حيث ستتيح الاتفاقية إنشاء نظام متطور يوفر قنوات رعاية علاجية متقدّمة ومجرّبة وراسخة في طب الأطفال من شأنها أن تساهم بشكل فعّال في تقديم رعاية طبيّة راقية للأطفال في الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.