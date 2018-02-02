اختتام مؤتمر الشارقة الخامس للموارد البشرية بأربع جلسات عمل

اختتم مؤتمر الشارقة للموارد البشرية الخامس فعالياته أمس، عقب أربع جلسات عمل على مدار يومين، تناولت مجتمع المعرفة واستشراف المستقبل، والمأمول من القطاع الخاص، ليتضافر دوره وتتعزز شراكاته مع المؤسسات الأكاديمية لتصبح قادرة على تطوير مخرجات التعليم.

واستعرضت الجلسة الثانية، نماذج تطبيقية للمجتمع المعرفي في بيئات الأعمال، وقدم أوراقها مها خميس تنفيذي رئيسي سياسات وبحوث بالهيئة الاتحادية للموارد البشرية، وعبد الله الزعابي مدير إدارة شؤون الأفرع في دائرة الموارد البشرية في الشارقة، والدكتور هاني عطاء مستشار الدائرة الاقتصادية في حكومة عجمان.

وفي الجلسة الثالثة تحدث الدكتور خالد عمر المدفع عن تكنولوجيا الاتصال التفاعلي وبناء مجتمع المعرفة، مبيناً أن وسائل التواصل الاجتماعي بمنزلة ثورة صناعية جديدة، تؤثر على جميع مجالات الحياة، وتحتاج إلى الحرص حين النظر إليها لأهمية تأثيرها على المجتمع، مؤكداً ضرورة إعداد جيل الشباب لما هو آت وللمستقبل.

وفي جلسة العمل الرابعة تحدث الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية عن صناعة أجيال واعدة في مجتمع المعرفة وعن اقتناص المبدعين، حيث أصبح ذلك أمراً مهماً للجهات الحكومية والخاصة.