مسارات جديدة في تقاطع البديع دبي ــ رأس الخيمة

تعتزم وزارة تطوير البنية التحتية نقل الحركة المرورية إلى المسارات الجديدة على طريق الإمارات عند تقاطع البديع في الاتجاه من دبي إلى رأس الخيمة، بهدف إعادة تأهيل الحارات القائمة والبدء بأعمال الحفريات للجزء الأوسط من النفق الجاري إنشائه، اعتباراً من يوم السبت الموافق 3 فبراير الجاري ولغاية شهر أغسطس القادم.

وتندرج الأعمال ضمن مشروع جسر البديع الذي تصل نسبة إنجازه 73% ومن المتوقع الانتهاء منه خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث إن المشروع بعد إنجازه سيرفع السعة الاستيعابية للطريق بنسبة الضعف عما كانت عليه سابقاً لتصل إلى 17 ألفاً و700 مركبة في الساعة.

يذكر أن الشركة المنفذة للمشروع انتهت من تنفيذ الحارات الثلاث الخارجية بكلا اتجاهي الطريق ابتدأ من جسر البديع ولغاية جسر رقم 7 بطول 7 كلم، بحيث سيتم تحول الحركة المرورية إلى تلك الحارات ليتم المباشر بإنجاز الحارات الثلاث الداخلية بكلا الاتجاهين.

وأكد مدير إدارة الطرق المهندس أحمد الحمادي، أن تقاطع البديع عبارة عن جسر يجمع بين شارع الإمارات وشارع الشارقة مليحة السريعين، ويعتبر منفذاً مرورياً مهماً كونه أحد المعابر الخمسة الواصلة بين إمارتي الشارقة ودبي.

كما يكتسب أهميته من كونه ذا سعة مرورية عالية؛ نظراً لعدد الحارات المرورية الكبيرة على الشوارع المكونـة له سـت حـارات على شـارع الإمـارات وثلاث علـى شـارع الشارقـة مليحـة، كما أنه يستقطب المرور القـادم مـن الإمارات الشمالية والشرقية المتجهـة إلـى دبـي وأبوظبـي.