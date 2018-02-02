«اتحادية الجمارك» تنفذ 9006 ضبطيات مواد مخدرة في 4 سنوات

حققت الهيئة الاتحادية للجمارك ودوائر الجمارك المحلية نمواً ملموساً في عدد ضبطيات المواد المخدرة في المنافذ الحدودية، خلال السنوات الأربع الماضية.

وتشير إحصاءات الهيئة الاتحادية للجمارك إلى ارتفاع عدد تلك الضبطيات إلى 9006 ضبطيات خلال الفترة من 2014 وحتى نهاية سبتمبر من العام الماضي.

وارتفع عدد ضبطيات المواد المخدرة لقطاع الجمارك في الدولة من 989 ضبطية في عام 2014 إلى 1149 ضبطية في العام التالي، ثم إلى 3259 ضبطية في عام 2016، في حين بلغ عدد الضبطيات في الشهور التسعة الأولى من عام 2017 نحو 3609 ضبطيات.

وتشير إحصاءات الهيئة الاتحادية للجمارك إلى أن وزن ضبطيات المواد المخدرة التي قام بها قطاع الجمارك في الدولة خلال الفترة من 2014 وحتى نهاية سبتمبر 2017 بلغ نحو 939 ألف غرام، بينما بلغ عدد حبوب المواد المخدرة التي تم ضبطها بواسطة الجمارك خلال تلك الفترة نحو 393.8 مليون حبة.

وقال علي بن صبيح الكعبي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك: إن ارتفاع عدد ضبطيات المواد المخدرة التي قامت بها الهيئة ودوائر الجمارك المحلية في سياق مسؤوليتها عن حماية أمن المنافذ الحدودية بالتعاون مع الجهات الأمنية بالدولة، يعكس يقظة مراقبي ومفتشي الجمارك بالدولة .

هدف استراتيجي

ولفت المفوض رئيس الهيئة إلى الدور الكبير الذي يقوم به قطاع الجمارك في الدولة في تنفيذ مؤشر نسبة زيادة ضبطيات تهريب المخدرات في المنافذ الجمركية كونه مؤشراً استراتيجياً معتمداً من وزارة الداخلية ومجلس الوزراء، مشيراً إلى أن الوزن النسبي لقطاع الجمارك في الدولة في تنفيذ المؤشر يصل إلى 33%.

ويقيس المؤشر نسبة زيادة ضبط عمليات تهريب المخدرات في المنافذ (البرية والبحرية والجوية والبريد) والمجرمة وفق قانون الدولة بكل أنواعها وأحجامها .

التوجهات الرئيسية

وأشار معاليه إلى أن تلك الخطة تقوم على مجموعة من المحاور والتوجهات الرئيسية، أبرزها رفع مستوى الأداء في المنافذ الجمركية والارتقاء بمستوى كفاءة المفتشين والمراقبين الجمركيين في أكثر من 60 منفذاً جمركياً على مستوى الدولة، من خلال التدريب وتبادل الخبرات والمعارف، فضلاً عن دعم المنافذ الجمركية بأحدث أجهزة الفحص والتفتيش.

والعمل على إنشاء وحدة للكلاب البوليسية K9 تابعة للهيئة . وفي ما يتعلق بتدريب ضباط الجمارك على ضبط المواد المخدرة، أشار المفوض رئيس الهيئة إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 100 دورة تدريبية خلال العام الماضي فقط على مستوى الهيئة ودوائر الجمارك المحلية بمعدل 9 دورات شهرياً، وحضر تلك الدورات 1009 مفتشين وموظفين جمركيين .