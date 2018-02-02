شرطة دبي تنظم محاضرة لتوعية الطلبة بحقوق أصحاب الهمم

نظّمت إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي محاضرة توعوية بعنوان «كيف تتعامل مع أصحاب الهمم».

وذلك خلال مشاركة الإدارة في معرض منتجات أصحاب الهمم الذي نظمه مجلس أصحاب الهمم في شرطة دبي بنادي الضباط بمنطقة القرهود، وافتتحته الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم عضو مجلس إدارة اتحاد كرة الطائرة، تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» أن عام 2018 في دولة الإمارات العربية المتحدة سيحمل شعار «عام زايد».

وقدمت سلمى المري مسؤولة شعبة توعية الجاليات في إدارة التوعية الأمنية المحاضرة إلى مجموعة من طلبة المدارس الزائرين للمعرض.