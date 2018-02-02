انطلاق فعاليات اللقاء الكشفي الدولي في الشارقة

انطلقت فعاليات اللقاء الكشفي الدولي الـ 8 بالشارقة الذي تستضيفه مفوضية كشافة الشارقة بالتعاون مع جمعية كشافة الإمارات والمنظمة الكشفية العربية في الفــترة من الأول وحتى الـ 10 من فبراير الجاري.

تحت شعار الشارقة العاصمة العالمية للكتاب 2019 بدعم ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة راعي الحركة الكشفية بالإمارة، وسط حضور إعلامـــي وأجواء كشفية بمشاركة 120 من جوالي العالم يمثلون 81 دولة. وبدأ الافتتاح بكلمة اللواء عبد الله السويدي المشرف العام للقاء.

حيث رحب بالدكتور عاطف عبد المجيد الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية وبمجلس إدارة جمعية كشافة الإمارات والمستشارين والمشاركين والقيادات الكشفية، ثم تحدث عن شعار اللقاء الذي أتى تقديراً وعرفاناً لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي راعي العلم والثقافة الداعي إلى نشر الثقافة والكتاب محلياً وعربياً ودولياً.

كما لا يفوتنا أن نركز على الدور السامي لراعي الحركة الكشفية واعتماد سموه لكافة مذكرات اللقاء.

وحول الاستعدادات والتجهيزات أشاد بالتعاون مع المنظمة الكشفية العربية في اختيار المشاركين والتواصل مع جمعياتهم، كما تقدم بالشكر لفريق العمل على جهودهم المقدرة ولكل من ساهم في الإعداد والتجهيز لهذا الحدث الكشفي العالمي ولكافة وسائل الإعلام والمؤسسات ذات العلاقة.

وقام الدكتور عاطف عبد المجيد بتقديم ورشة عمل للمشاركين حول شعار اللقاء وقدم نبذة تعريفية حول اللقاء والأهداف التي سوف يتم حصدها وتنويراً حول البرنامج الذي يحتوي على الأنشطة الكشفية والزيارات لمعالم الشارقة والاطلاع على الكتب العلمية والثقافية وزيارة دار المخطوطات وهيئة الشارقة للكتاب، وإصدارات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وتمنى للجميع الاستفادة من هذه الفرصة القيمة في الإمارات.