مركز الأرصاد يتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة خلال فبراير

توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار انخفاض درجات الحرارة في الدولة بشكل عام، خلال الشهر الجاري، رغم ارتفاعها بشكل طفيف على بعض المناطق، خاصة في النصف الثاني من يناير الماضي.

وأفاد بأن دولة الإمارات ستتأثر خلال فبراير بمرور منخفضات جوية قادمة من الغرب، تؤدي إلى حدوث حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والرمال، وتتكاثر السحب الركامية الرعدية الممطرة، المصحوبة بالبرق أحياناً.

ونوه بأن متوسط درجات الحرارة العظمى في فبراير بشكل عام، يتراوح ما بين 23 و 28 درجة مئوية، بينما يتراوح متوسط درجة الحرارة الصغرى ما بين 12.4 و16.1 درجة مئوية.

ولفت إلى أن أعلى درجة حرارة سجلت خلال فبراير في السابق، بلغت 39.8 درجة مئوية في منطقة حرس حدود الجزيرة، الواقعة في أقصى غربي الدولة سنة 2009، بينما كانت أقل درجة حرارة على قمة جبل جيس، الواقع في إمارة رأس الخيمة في سنة 2017، وبلغت 5.7 مئوية تحت الصفر.

وأوضح المركز بأن الدولة تتأثر أحياناً برياح شمالية غربية نشطة، يصل متوسط سرعتها إلى 13 كيلو متراً في الساعة، منوهاً في هذا الصدد، بأن أعلى سرعة رياح سجلت خلال شهر فبراير للسنوات الماضية، بلغت 141 كيلو متراً في الساعة.

وقال إن الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر، ستتزايد في ساعات الليل والصباح الباكر، حيث يتراوح متوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 78 إلى 88 %، ومتوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 29 إلى 40 %، ما يهيئ الفرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف على مناطق متفرقة.

وأكد المركز أن شهر فبراير، يعد من الشهور التي تشهد الضباب الكثيف والخفيف، منوهاً بأن 2016، شهدت أعلى نسبة لتكرار حدوث الضباب خلال السنوات الماضية، حيث تكرر حدوث الضباب 13 يوماً ضباب و7 أيام ضباباً خفيفاً. وقال: «عادة ما تسقط الأمطار في هذا الشهر، بسبب تأثر الدولة بمرور المنخفضات الجوية القادمة من الغرب، والتي تؤدي إلى حدوث حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية»، حيث تشير السجلات المناخية، إلى أن أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر، بلغت 317 ملم على الحويلات في سنة 1988.