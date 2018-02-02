تفعيل المرحلة الثانية لربط «التأمين الصحي» والإقامة في دبي إلكترونياً

دخل مشروع الربط الإلكتروني بين هيئة الصحة في دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب مرحلته الثانية، وكانت المرحلة الأولى بدأت مطلع أبريل الماضي انطلاقاً من قرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي والمتعلق بمراحل تطبيق قانون الضمان الصحي في إمارة دبي.

وذكر الدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي في الهيئة، أن المرحلة الثانية من المشروع تتميز بالربط الإلكتروني المباشر بين النظام الإلكتروني للضمان الصحي التابع للهيئة ونظام «Vision» التابع للإدارة، حيث إنه بمجرد حصول الشخص على التأمين الصحي وإدخال شركة التأمين بياناته في نظام الهيئة يتمكن صاحب العمل أو الكفيل من إكمال إجراءات الإقامة إلكترونياً.