تخريج الدفعة الأولى من طالبات «التمريض»

برعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الأميرة هيا بنت الحسين، رئيسة سلطة مدينة دبي الطبية ورئيسة مجلس الإمارات للتمريض والقبالة.

احتفلت كليات التقنية العليا بتخريج الدفعة الأولى من طالبات برنامج بكالوريوس التمريض، والبالغ عددهن 26 خريجة من بين 177 طالبة ملتحقات بتخصص التمريض.

شهدت الحفل نيابة عن الأميرة هيا بنت الحسين الدكتورة رجاء عيسى القرق، نائب رئيس مجلس إدارة سلطة مدينة دبي الطبية، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الجليلة، بحضور محمد عمران الشامسي رئيس مجمع كليات التقنية العليا، والدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا وعدد من المسؤولين من وزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئة الصحة بدبي وشركة أبوظبي للخدمات الصحية.

حيث كرمت الدكتورة القرق 26 خريجة و6 طالبات من المتميزات علمياً وعدداً من أعضاء الهيئة التدريسية بالإضافة إلى الشركاء الاستراتيجيين الداعمين لبرنامج التمريض في الكليات.

وبهذه المناسبة هنأت الدكتورة رجاء عيسى القرق، باسم الأميرة هيا بنت الحسين، الخريجات مؤكدة فخرها بهن، لما يمثلنه من إضافة حقيقية ونوعية لمجال الرعاية الصحية بالدولة، برسالتهن الإنسانية التي حملنها منذ اخترن الالتحاق بمهنة التمريض والتي تمثل قلب الرعاية الصحية بما تلعبه الممرضات من دور مهم في رعاية المرضى بخبرة علمية ومهارية عالية.

وبروح إنسانية، مدركة لمسؤولياتها تجاه كل مريض، وحقه في تلقي أفضل أشكال الرعاية والاهتمام الطبي، مثمنة اختيارهن لمهنة التمريض ووعيهن بأهمية دراسة التخصصات التي تحتاجها الدولة لدعم التوطين في مختلف القطاعات وخاصة القطاع الصحي.