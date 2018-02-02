منصة «صحة دبي» تستحوذ على اهتمام رواد معرض الصحة العربي 2018

أنهت هيئة الصحة بدبي مشاركتها السنوية الفاعلة في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2018، أمس بنجاح لافت، حيث استحوذت الهيئة من خلال منصتها المميزة وما طرحته فيها من مشروعات ومبادرات ذكية، على اهتمام رواد المعرض من القيادات الصحية وكبار المسؤولين والمخططين وصناع القرار والأطباء من داخل الدولة.

وأشار التقرير الختامي الذي أعدته هيئة الصحة عن مشاركتها، إلى أن الهيئة نجحت في لفت أنظار المشاركين في المعرض وزائريه، لمجمل المشروعات والبرامج والمبادرات الذكية التي تنفذها، والتي وصفها بالعديد من الزائرين بالتجربة المميزة الجديرة بالدراسة والتطبيق، ولاسيما ما يخص نظام اللياقة الطبية والصحة المهنية الذكي «سالم»، الذي أطلقته هيئة الصحة بدبي.

والذي يعد نقلة نوعية على مستوى المنطقة، ويستهدف تحسين رحلة المتعامل، وتقليل وقت الانتظار، وكذلك مبادرة «مالية بلا أوراق» التي تواكب توجهات إمارة دبي وتنبثق من مبادراتها الذكية الخاصة بالتخلص من جميع المعاملات الورقية بحلول عام 2021، وبرنامج الرعاية الذكية لتجربة دبي للسياحة الصحية (DXH)، الذي يمثل تعزيزاً مباشراً لأهداف الهيئة.

وخاصة هدفها الاستراتيجي الرامي إلى استقطاب أكثر من 500 ألف سائح صحي إلى دبي بحلول عام 2020، ومشروع «حصانة» الذي ينضوي على أحدث النظم المعمول بها عالمياً في مجال مراقبة الأمراض والتحصين.

كما أشاد زوار منصة الهيئة بالتوجه الجديد المرتبط بتطبيق مشروع (سالم AI)، الذي يمثل الخطوة المميزة والإضافية نحو عالم الذكاء الاصطناعي، إلى جانب النظام الأحدث دولياً في تقييم الأداء ومستويات الجودة «قياس»، الذي استحدثته الهيئة لرفع كفاءة المنشآت الصحية في دبي، بما يمكنها من توفير خدمات صحية تفوق التوقعات.