الطقس المتوقع على الدولة خلال الأيام المقبلة

توقع " المركز الوطني للأرصاد " أن يكون الطقس، الجمعة، رطبا صباحا على المناطق الداخلية و غائما جزئيا و مغبرا أحيانا خلال النهار.

وتستمر الرياح الشمالية الغربية النشطة بالتأثير على الدولة وتكون مثيرة للغبار والأتربة نهارا، وقوية أحيانا على البحر سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 50 كم/ س على البحر الذي يظل شديد الاضطراب إلى مضطرب في الخليج العربي ومضطربا إلى متوسط أحيانا في بحر عمان.

وبشأن الطقس خلال الفترة من السبت إلى الإثنين توقع المركز أن يكون رطبا صباح السبت وقد يتشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية ويكون غائما جزئيا خلال النهار بينما تزداد كميات السحب على بعض المناطق، خاصة الجبلية الشرقية والجنوبية وقد تسقط بعض الأمطار الخفيفة خاصة يومي السبت والأحد، والرياح تصبح شرقية إلى شمالية شرقية على شرق وشمال الدولة وشمالية غربية غربا سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/ س على البحر الذي سيكون مضطربا في الخليج العربي ومتوسط الموج يضطرب أحيانا في بحر عمان.

ويظل الطقس يوم الثلاثاء رطبا مع إحتمال تشكل بعض الضباب أو الضباب الخفيف صباحا على المناطق الداخلية ويكون غائما جزئيا إلى صحو نهارا.

وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية على شرق وشمال الدولة وشمالية غربية غربا سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/ س على البحر ما يجعل البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.