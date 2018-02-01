رأس الخيمة تطلق أطول مسار انزلاقي في العالم وتدخل "غينيس"

سجلت إمارة رأس الخيمة رقماً قياسياً جديداً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بإطلاقها أطول مسار انزلاقي في العالم، الذي يعد أحدث إضافة إلى قائمة مرافقها السياحية المتنوعة جبل "جيس فلايت".

واستلم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للإتحاد حاكم رأس الخيمة، شهادة الاعتماد الرسمية من هدى خاشب، المحكّم الرسمي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، هذا وكان الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي أول من يختبر المسار الانزلاقي عقب اعتماده رسمياً من موسوعة غينيس.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة هيثم مطر: "تفخر إمارة رأس الخيمة بتحقيق هذا الإنجاز المتميز في إطار طموحاتها الرامية إلى ترسيخ مكانتها على خارطة السياحة العالمية".

وسيكون "جبل جيس فلايت" من أهم المعالم السياحية التي تحتضنها الإمارة، وسيسهم أيضاً في ترسيخ مكانة جبل جيس كوجهة سياحية بارزة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ولذك نتوقع استقبال أعداد متزايدة من عشاق المغامرات الشيّقة الراغبين بخوض هذه التجربة الفريدة من مختلف أنحاء العالم".

ويمتد مسار "جبل جيس فلايت" على طول 2.83 كيلو متراً، ما يعادل طول 28 ملعب كرة قدم وبارتفاع 1680 متراً فوق مستوى سطح البحر، والذي تم افتتاحه امام الزوار يوم 1 فبراير.

وتتولى تشغيل المسار الانزلاقي شركة "تورو فيردي رأس الخيمة"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تشغيل مسارات الانزلاق، وفقا لموقع 24.