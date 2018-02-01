ديوان حاكم عجمان: حميد النعيمي بصحة جيدة

أعلن ديوان حاكم عجمان أن صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بصحة جيدة بعد أن أجريت له عملية جراحية بسيطة في قدمه تكللت بالنجاح بفضل الله ورعايته ونسأل الله العلي القدير أن يديم على سموه الصحة والعافية.
أعلن ديوان حاكم عجمان أن صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بصحة جيدة بعد أن أجريت له عملية جراحية بسيطة في قدمه تكللت بالنجاح بفضل الله ورعايته ونسأل الله العلي القدير أن يديم على سموه الصحة والعافية.
سجلت إمارة رأس الخيمة رقماً قياسياً جديداً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بإطلاقها أطول مسار انزلاقي في العالم، الذي يعد أحدث إضافة إلى قائمة مرافقها السياحية المتنوعة جبل "جيس فلايت".
أكد ديوان حاكم عجمان أن صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بصحة جيدة بعد أن أجريت له عملية جراحية بسيطة تكللت بالنجاح" .
دعت شرطة أبوظبي أفراد المجتمع ، إلى استخدام سخانات المياه المطابقة للمعايير والمواصفات الفنية كما حثتهم على إجراء الصيانة الدورية لها،
أعلنت سفارة الدولة في واشنطن ومستشفى جونز هوبكنز في الولايات المتحدة الأميركية اليوم افتتاح معهد جديد لأبحاث السكتة
حلّت الإمارات في المركز الأول على المستوى الإقليمي في مؤشر إنفاذ القانون والعدالة لعام 2017 / 2018 الصادر عن مؤسسة وورلد جستيس بروجت.
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تنطلق اليوم فعاليات شهر الإمارات للابتكار،
تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تطوير الشباب وتمكينهم،
زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، معرض الصحة العربي الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي، ويختتم فعالياته اليوم.
أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي،
أطلق معهد الابتكار المهني «تفكير» أخيراً «نادي رواد الابتكار» بنسخته الثالثة الذي يضم فريق عمل من المختصين الذي يشرفون على برنامج ابتكاري متكامل يستهدف فئتين من الطلبة والطالبات،
يطلق مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي اعتباراً من اليوم أول أيام شهر الإمارات للابتكار، «فلاح» الطائرة بدون طيار التي سميت تيمناً بطائر المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،
تتضمن الاستراتيجية الوطنية للابتكار 16 مؤشراً وطنياً لقياس التطور في تطبيق استراتيجية الابتكار يشمل الجهات الحكومية مثل نسبة الأفكار المبتكرة..