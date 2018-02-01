ديوان حاكم عجمان: حميد النعيمي بصحة جيدة

أعلن ديوان حاكم عجمان أن صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بصحة جيدة بعد أن أجريت له عملية جراحية بسيطة في قدمه تكللت بالنجاح بفضل الله ورعايته ونسأل الله العلي القدير أن يديم على سموه الصحة والعافية.