إطلاق مبادرة «أفكاري»

أطلقت الشيخة عائشة بنت راشد المعلا، أمس الأول، بفندق القرم الشرقي «أنتارى» مبادرة «أفكاري» تزامناً مع شهر الإمارات للابتكار والتي تهدف إلى دعم أفكار المجتمع وتطوير الإبداع والابتكار إلى جانب صقل المواهب الجديدة.

وقال طلال الحميري مدير مكتب الشيخة عائشة - خلال حفل الإطلاق الذي حضره عدد من المسؤولين وممثلون عن مختلف المؤسسات ذات العلاقة والشركاء الاستراتيجيون ووسائل الإعلام - «انطلاقا من حرصنا على نشر الوعي والتحفيز على الابتكار لجميع الفئات أطلقت مبادرة أفكاري لتكون عوناً في نشر هذه الثقافة ودعم الشباب على الابتكار والتميز في المجالات كافة.