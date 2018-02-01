فعاليات بلدية العين بمشاركة مجتمعية

تبدأ صباح اليوم فعاليات شهر الابتكار في بلدية مدينة العين، والتي تستمر لغاية 7 فبراير، وتضم الفعاليات مجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة الإبداعية والمشاركات المتميزة، لموظفي البلدية والجهات الحكومية والشركات الخاصة والمعاهد التدريبية بالإضافة إلى مشاركة نخبة من طلبة المدارس والجامعات وأفراد مجتمع.

وأكدت فاطمة الهرمودي رئيس فريق الإبداع والابتكار ببلدية مدينة العين، أن فعاليات إطلاق معرض الإبداع والابتكار تسلط الضوء على مجموعة متميزة من الإبداعات لطلبة مبتكرين وموظفين متميزين وأفراد مبدعين ومؤسسات استثنائية، كما يتضمن المعرض قرية مبدعة التي تضم مجموعة متنوعة من مشاركات الأسر المبدعة والمنتجة.