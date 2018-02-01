قرقاش: الإمارات واضحة في توجهاتها وصادقة في تحالفاتها ووفيّة لأشقائها

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن دولة الإمارات واضحة في توجهاتها وصادقة في تحالفاتها.

وقال معاليه، في تدوينة له أمس عبر «تويتر»: «الإمارات واضحة في توجهاتها، صادقة في تحالفاتها، وفيّة لأشقائها، منهج كرّس لها الاحترام والمودّة، رصيد خيّر نبني ونزيد عليه». وتابع معالي الدكتور أنور قرقاش في تدوينة أخرى قوله: «موقعك من مصداقيتك ووقوفك مع شقيقك وجارك سند يُعتمد عليه قولاً وفعلاً، موقعك في نجاحك وازدهار محيطك واستقراره، هذه قناعاتنا في الإمارات».

يذكر أن هذا النهج الذي اعتمدته الدولة منذ قيامها عزز مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي.