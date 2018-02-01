محمد بن راشد لسفراء الإمارات: كونوا رسل سلام لدولتكم

أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أدى، في قصر الرئاسة بأبوظبي، صباح أمس، 6 سفراء جدد للدولة معيّنين لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة اليمين القانونية، كما تسلّم سموه أوراق اعتماد 4 سفراء جدد معيّنين لدى الدولة لعدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وتمنى سموه للسفراء الجدد النجاح والتوفيق في أداء مهامهم الموكلة إليهم من قيادتهم، ووجّههم بأن يكونوا رسل محبة وسلام وتسامح لدولتهم، وأن يتّسموا بالتواضع وطيب الأخلاق والتعامل الحسن مع كل الناس، بغض النظر عن جنسياتهم وثقافاتهم وطبقاتهم الاجتماعية، مشدداً على ضرورة توفير شتى أنواع الرعاية والمساعدة من قِبل السفراء والموظفين في سفارات الدولة في الخارج إلى كل مواطن يحتاج إلى المساعدة والعون، خاصةً المرضى منهم والطلبة وكبار السن حتى السياح ورجال الأعمال.

كما رحّب سموه بسفراء الدول الشقيقة والصديقة، وتمنى لهم إقامة طيبة وسعيدة على أرض بلادنا وفي كنف مجتمعنا الذي يحتضن القريب والبعيد بكل المودة وسعة الصدر وطيب المعاملة مع جميع الأجناس والأعراق من دون تمييز. ودعا سموه محدثيه من السفراء العرب والأجانب إلى أن يعملوا بجد وإخلاص لتطوير علاقات الأخوة والصداقة بين دولة الإمارات ودولهم، مؤكداً لهم أن أبواب حكومته ووزرائها مفتوحة لهم.

إلى ذلك، زار سموه معرض الصحة العربي الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي ويختتم فعالياته اليوم، وأطلق مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية التي تعنى بتوفير نظام رعاية صحية بمعايير عالمية، وتعزيز دور وزارة الصحة كجهة تشريعية أساسية لقطاع الرعاية الصحية في الدولة. كما أطلق برنامج «رعايتي» ومبادرة الملف الصحي الموحّد لجميع مرضى ومراجعي مستشفيات وعيادات الوزارة في إمارات الدولة ومناطقها.

وأعرب سموه عن ارتياحه البالغ لحجم ومستوى الحضور الدولي في معرض الصحة العربي الذي يعتبر ملتقى النخبة من البشر، الذين يسعون من خلال ابتكاراتهم وبحوثهم ودراساتهم إلى إيجاد أنجع الوسائل والتقنيات لحماية صحة الإنسان ورعايته وعلاج المرضى، وتوفير السعادة لهم من خلال البحث والدراسة والتمحيص والابتكار.

للتفاصيل اقرأ: