شهر الإمارات للابتكار ينطلق اليوم

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تنطلق اليوم فعاليات شهر الإمارات للابتكار، أكبر حدث وطني للاحتفاء بالابتكار والمبتكرين، وتتواصل حتى 28 فبراير الجاري، وتشمل إمارات ومناطق الدولة بواقع أسبوع في كل إمارة، وتضم نحو 100 فعالية رئيسية تشرف على تنظيمها المجالس التنفيذية في الإمارات، ومئات الفعاليات المتنوعة الأخرى.

وتواكب «البيان» ورقياً ورقمياً بتغطية خاصة وشاملة ومميزة مضموناً وإخراجاً لجميع الفعاليات، عبر تسليط الضوء يومياً على قصص مجموعة من المبتكرين المواطنين، وعرض أهم ابتكاراتهم، لتشكّل تجاربهم نبراساً يضيء شعلة الابتكار الذي تحوّل، بفضل دعم قادة الإمارات، إلى ثقافة حياة، وأسلوب عمل، وميزة تنافسية تعزز استدامة الدولة وتميزها في شتى المجالات.

ورقمياً، يعرض «البيان TV» سلسلة فيديوهات مبتكرة أفكاراً ومضموناً، مسلّطاً الضوء من خلالها على العقول الإماراتية المبدعة وأفكارها المتميزة.

كما يبرز في عدد من فيديوهاته بيئة الإمارات المحفزة لذوي الأفكار الخلّاقة، عبر الالتقاء بالمواهب الصاعدة في مجال الاكتشافات والابتكارات، إضافة إلى فيديوهات مبتكرة عبر برامج «الإنيميشن» تتناول فكرة الإبداع في كل شيء.

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