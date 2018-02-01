جمانة النقبي..سفيرة الإيجابية

الطموح لا يرتبط بالسن أو الجنس أو مجال التخصص، فدراسة جمانة سليمان النقبي من مواليد 1986، والتي تشغل منصب مديرة إدارة فرع مركز الاتصال في مؤسسة جمعة الماجد، فرع رأس الخيمة في إعداد وتأهيل المدربين كان يمكن أن تجعل منها استشارية أو مدربة أكاديمية مميزة، لكن ولعها في الإدارة والجودة، دفعها للطريق الصعب، فاختارت أن تعمل في ما تحب، وليس في ما درست.

انتقلت من وظيفة إلى أخرى، ومن منصب إلى آخر، كانت مراحل مميزة بالنسبة لها؛ كونها تبحث عن فرص وظيفية أفضل؛ ترضي طموحها وتشبع رغباتها النفسية بحب التجديد وشغف التعلم والتطوير في تخصصها، فعملت إدارية في مجال الرخص والاستشارات القانونية؛ وفي التسويق ومسؤولاً للجودة، ما أكسبها خبرات عديدة، حيث اختيرت سفيرة للإيجابية.

ولأن المهنة شغف قبل أن تكون وظيفة، ومحاولة لإضافة كل ما هو مختلف عن المعتاد؛ تدرب جمانة الموظفين على المزج بين الإدارة الإيجابية وحسن التواصل والاتصال، ليخرج العمل ببصمة إبداعية مبتكرة، فالنجاح في مجال العمل يتعلق بالصدق والأمانة، والوظيفة هي جزء من حياة الإنسان وعطائه لنفسه وبلده والمحيطين به، ليشكل أنموذجاً يحتذى به يخدم المجتمع، وقد أدركت مبكراً أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين مفهوم التنمية وبين الإنسان، الذي توكل إليه تلك الخريطة من التفاعل مع مجتمعه، فيلزمه الكثير من التدريب والتطور حتى يتجانس مع مفهوم التنمية الشاملة والمتطورة.

تمتلك جمانة العديد من الشهادات التدريبية في التدريب والقيادة والتميز والجودة وأيضاً في مهارات تعليم الإيجابية والإبداع، كما تكمل دراستها العليا في كلية القانون من الجامعة الإماراتية الكندية الجامعية، ونالت عدداً من جوائز التميز الوظيفي، ولديها شغف القراءة والكتابة التحريرية والقصصية، وتمارس الرياضة بشكل يومي.