«الوطني للإعلام» يبحث التعاون مع «عجمان الإعلامية»

استقبل الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس مجلس إدارة مدينة عجمان الإعلامية، وفد المجلس الوطني للإعلام الذي ترأسه منصور إبراهيم المنصوري مدير عام المجلس، حيث بحث الطرفان خلال الزيارة سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين المجلس باعتباره الهيئة الاتحادية المعنية بتطوير قطاع الإعلام في الدولة والنهوض به، ومدينة عجمان الإعلامية، وتم خلال اللقاء بحث عدد من مجالات العمل المشترك مثل منح التراخيص الإعلامية والتسهيلات التي ستقدم لجمهور المستثمرين وفقاً لقوانين وضوابط الدولة ووضع الخطط الاستراتيجية المشتركة لتنظيم وتطوير وترقية أداء العمل الإعلامي في إمارة عجمان، والعمل على توفير واستخدام أحدث الوسائل التقنية في مختلف مجالات العمل الإعلامي والمساهمة في تحقيق رؤى القيادة الرشيدة وخططها التنموية العامة من خلال استخدام العمل الإعلامي بمجالاته ووسائله كافة لإبراز الإمارة كمركز اقتصادي وسياحي وإعلامي بارز في منطـــقتي الخليج والشرق الأوسط.

حضر اللقاء الشيخ سلطان بن صقر النعيمي نائب رئيس مجلس إدارة مدينة عجمان الإعلامية الحرة، والدكتور راشد النعيمي المدير التنفيذي للخدمات المساندة في المجلس الوطني للإعلام.

وشكر منصور إبراهيم المنصوري الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي لحرصه على الالتقاء بوفد المجلس الوطني للإعلام، مشيدا بتوجيهاته الرامية إلى وضع استراتيجية شاملة لمدينة عجمان الإعلامية الحرة تتوافق مع التشريعات والأنظمة واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء، والتي تنظم العمل الإعلامي بين مختلف الجهات الإعلامية في الدولة.

وأكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي حرص مدينة عجمان الإعلامية الحرة على التعاون والتنسيق التام مع المجلس الوطني للإعلام وبالشكل الذي يمكن القطاع الإعلامي في الدولة من الوصول إلى أرقى وأعلى المستويات وبما يسهم في تحقيق استراتيجية دولة الإمارات في بناء إعلام قادر على مواكبة تطلعات الدولة ونشر صورتها المشرقة كلاعب رئيسي في تعزيز الأمن والسلم والاستقرار والتنمية.

من جانبه قال مدير عام المجلس الوطني للإعلام، إن المجلس عمل طوال السنوات الماضية على تنظيم العديد من المبادرات التي تسعى إلى الارتقاء بواقع القطاع الإعلامي في الدولة، وذلك من خلال التنسيق التام والشامل مع مختلف الجهات والمدن الإعلامية في الدولة.. مؤكدا حرص المجلس على تقديم أنواع الدعم والمساندة والتسهيلات كافة لمدينة عجمان الإعلامية الحرة وبما يسهم في تقديم أرقى الخدمات إلى مستثمري المدينة.

خلوة مستقبل الإعلام

ينظم المجلس الوطني للإعلام «خلوة مستقبل الإعلام» بمشاركة واسعة من مختلف مكونات القطاع الإعلامي في الدولة، بمن في ذلك مسؤولو الصحف ومحطات الإذاعة والتلفزيون ومؤسسات الإعلام الرقمي وصناع المحتوى وكليات الاتصال وأهم المفكرين والمؤثرين، وذلك يوم الأحد الرابع من فبراير 2018 في منتجع سانت ريجيس بجزيرة السعديات - أبوظبي.

تهدف الخلوة إلى المقاربة بين واقع الإعلام الحالي وطموحات المستقبل بما يسهم في تعزيز ريادة دولة الإمارات ومناقشة الفرص والتحديات التي تواجه القطاع للخروج بخطة عمل تطويرية وتحفيز المؤسسات الإعلامية على تطوير محتوى غني متنوع متعدد اللغات يخاطب جميع فئات الجمهور المحلي والمجتمع الدولي، بما يعكس الإنجازات الحضارية للدولة، ويعزز مكانتها ويسهم في تمكين الشباب والاستفادة من طاقاتهم خدمة لمستقبل الإعلام ودوره في مئوية الإمارات.

وحول أهمية الخلوة الإعلامية قال منصور إبراهيم المنصوري مدير عام المجلس الوطني للإعلام: وجدنا في المجلس أن من الضروري تقييم واقع الإعلام المحلي والنظر إلى التحديات والفرص والمستجدات والعمل على إيجاد حلول».