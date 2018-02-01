«الجليلة التخصصي» يعزز الرعاية الصحية لأطفال المنطقة

وقع مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال مذكرة تفاهم مع مستشفى الأطفال في فيلادلفيا، أحد أفضل مستشفيات الأطفال في العالم، بهدف تنفيذ عدد من الخدمات الطبية المتطورة ذات الصلة بعلوم وأمراض الأعصاب للأطفال.

وقام كل من الدكتور محمد العوضي، المدير التنفيذي للعمليات في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، والدكتور ماثيو بايلي، نائب رئيس أول والمدير التنفيذي للاستراتيجيات في مستشفى الأطفال في فيلادلفيا، بتوقيع مذكرة التفاهم على هامش مشاركة مستشفى الجليلة في معرض ومؤتمر سوق السفر العربي 2018، وتتضمن المذكرة تطبيق تقنية الطبابة التلفزيونية عن بعد، والتي من شأنها تقليل العبء النفسي والبدني والمالي الناجم عن سفر العائلات إلى الولايات المتحدة الأميركية لعلاج أطفالهم.

وتكمن أهمية استخدام هذه التقنية المتطورة في كونها تحقق فائدة خاصة للمرضى، الذين لا يزال تشخيص حالاتهم تشخيصاً أولياً، إضافة إلى تقديم الخبرات الطبية اللازمة لمعالجة الأطفال ذوي الحالات المعقدة، خلال فترة حصولهم على الرعاية في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، من خلال تحديد أفضل سبل العلاج أو العلاج باستخدام «تحفيز العصب المبهم VNS» أو برمجة الأجهزة الدماغية.

استراتيجية

وقال الدكتور محمد العوضي: «تأتي هذه الاتفاقية ضمن استراتيجيتنا في توفير أحدث الخدمات الطبية للأطفال في المنطقة، خاصة من خلال استخدام تقنية الطبابة التلفزيونية لمعالجة أمراض الصرع والأعصاب للأطفال، وكوننا مستشفى الأطفال الوحيد في الدولة، فإننا ملتزمون بعقد التحالفات والشراكات مع أرقى المؤسسات الطبية العالمية وأكثرها تقدماً، ما يسهم في تخفيف معاناة الأطفال وعائلاتهم، وتقديم الرعاية الطبية المستندة إلى أفضل وأرقى الخبرات العالمية».

وتابع: سوف تتيح هذه الاتفاقية للمرضى من دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة، والذين كانوا يتلقون الرعاية الصحية في مستشفى الأطفال في فيلادلفيا، لما يتعلق باضطرابات الجهاز العصبي، مواصلة خططهم العلاجية في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال بالتعاون مع مستشفى الأطفال في فيلادلفيا، ما يخفف أعباء السفر الطويل إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وقال الدكتور ماثيو بايلي: نهدف في مستشفى الأطفال في فيلادلفيا إلى توفير أفضل الخدمات الطبية للأطفال حول العالم، ويسرنا أن نتعاون مع مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال لتحقيق هذا الهدف المشترك.