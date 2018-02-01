«مواصفات» تتحقق من دقّة الأجهزة في المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية

نفذت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» أول حملة من نوعها على مستوى الدولة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للتحقق من أدوات القياس الطبية لدى كل المستشفيات الخاصة والعيادات والمراكز الطبية من خلال مفتشين تابعين للهيئة بالتنسيق والتكامل مع جهات محلية معنية في كل إمارة بهدف التأكد من دقة أدوات القياس الطبية المستخدمة التي تتضمن أجهزة قياس الحرارة وضغط الدم والحقن الطبية.

وأكد عبد الله المعيني المدير العام للهيئة أن «مواصفات» أرسلت الشهر الماضي تعميماً إلى المستشفيات الخاصة والعيادات والمراكز الطبية كافة على مستوى الدولة لإبلاغهم ببدء تفعيل عملية الرقابة الدورية على أدوات القياس المستخدمة في تلك المؤسسات للتأكد من صحة ودقة أدوات القياس الطبية المتداولة في المنشآت والأسواق حرصاً على تعزيز مبادئ حماية المستهلك وضمان حصوله على خدمة مميزة وسليمة.

وأضاف أن «مواصفات» تحققت من نحو 100 عينة من الأدوات الطبية بالتعاون مع الجهات المحلية ذات الاختصاص في المراكز الطبية والصيدليات.. مشدداً على أن الهيئة تضطلع بجهود اتحادية لزيادة فاعلية برامج تقويم المطابقة من خلال تكثيف إجراءات الرقابة على جودة وسلامة المنتجات المتداولة بالأسواق المحلية.

حملات

وأوضح أن الهيئة تجري هذه الحملات للتأكد من مطابقة الأجهزة الطبية المستخدمة للمواصفات القياسية الإماراتية الصادرة من الهيئة بما يساهم في الارتقاء بنوعية المنتجات في القطاعات كافة من خلال تطبيق برامج التحقق من المطابقة لتوفير الحوافز والأدوات لدعم منافستها مع المنتجات الأخرى.

وأشار المعيني إلى أن الحملة الاتحادية ستستمر بصفة دورية على مدار العام وسيتم تغطية جميع المستشفيات الخاصة والعيادات والمراكز الطبية على الاتساع الجغرافي للدولة وستبدأ من إمارة دبي وسندقق خلالها بالتعاون مع البلدية والجهات ذات العلاقة، وهذه مرحلة جديدة من مراحل التعاون والتنسيق بين المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية في كل إمارة.

إشراف

ولفت المعيني إلى اضطلاع الهيئة بدور إشرافي على المستوى الاتحادي في عملية استيراد أجهزة القياس الطبية والمخبرية بهدف ضمان مطابقتها للتعليمات المنصوص عليها لرعاية مصالح المستهلكين إذ اعتمدت على أبرز المواصفات الدولية على غرار المنظمة الدولية للتقييس «ISO» والمنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية والمواصفات الصادرة عنهما بما يتعلق بعدد من أجهزة القياس الطبية والمخبرية.

من جهتها أوضحت المهندسة أمينة زينل مديرة إدارة المقاييس في «مواصفات» أن نتائج القياس لها تأثيرات مباشرة على صحة وسلامة الأفراد.. مشيرة إلى اهتمام الهيئة بدقة القياسات الناتجة عن الأدوات والأجهزة الطبية كما أنها تضع اشتراطات بحيث لا تتجاوز الأخطاء في أدوات القياس الطبية حدوداً معينة مسموحاً بها.