أمينة الطاير: «أم الإمارات» عزّزت رسالة المرأة أكاديمياً ومهنياً

وجّهت الشيخة أمينة بنت حميد الطاير، رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي، رئيسة مجلس الإدارة، رسالة مودة وتقدير واحترام إلى أغلى أمهات المجتمع «أم الإمارات»، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بعنوان «شكراً أم الإمارات بك نسمو ونرتقي»، تقديراً لجهود سموها المخلصة لدعم وتعزيز رسالة المرأة الإماراتية في ساحات العمل الأكاديمي والجامعي والمهني ورعايتها السامية والكريمة لدبلوم «الأمومة وعلوم الأسرة».

جاءت الرسالة بمناسبة تخريج الدفعة الرابعة لدارسات دبلوم الأمومة وعلوم الأسرة المعدّ من قِبل الكلية الجامعية للأم وعلوم الأسرة.

وثمنت الشيخة أمينة بنت حميد الطاير الجهود المخلصة للقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات في دعم وتعزيز دور المرأة الإماراتية، وتأهيلها علمياً وأكاديمياً، وفتح كل المجالات أمامها في ميادين العلم والمعرفة والمحافل الجامعية والبحثية والدراسية، إذ تبوأت المرأة الصدارة، وحققت العديد من المكاسب، ونالت أرفع الدرجات العلمية والمتميزة في ساحات التنمية والاستدامة.

رعاية كريمة

كما ثمنت الطاير الرعاية الكريمة واهتمام «أم الإمارات» بتمكين المرأة وتسليحها بالعلم والمعرفة، واهتمامها بالجانب الأسري، باعتبار الأسرة النواة الأولى في المنظومة المجتمعية، منوهةً بأن دبلوم الأمومة وعلوم الأسرة ينسجم مع المبادرات التي تعزز التماسك الأسري ودعم الأسرة بقيم سامية تنسجم مع تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف.

وذكرت أمينة الطاير أن دبلوم الأمومة وعلوم الأسرة هو الأول من نوعه في مجال الأسرة والمرأة والأمومة والطفولة، ويهدف إلى تنمية قدرات الخريجة والدارسة في مهارات عدة.