حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا في الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام ومغبرا أحيانا.

وقال المركز في تقريره اليومي إن الرياح ستكون معتدلة السرعة تنشط أحيانا على اليابسة ومثيرة للأتربة على بعض المناطق المكشوفة ونشطة السرعة الى قوية أحيانا على البحر وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية.

وعن حركة الرياحK أشار إلى أنها ستكون شمالية غربية 18 - 35 / 40 كم / ساعة على اليابسة وتصل إلى 30 - 45 / 50 كم / ساعة على البحر.

وعن حالة البحر في الخليج العربي .. أوضح سيكون مضطربا إلى شديد الإضطراب فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:14 المد الثاني عند الساعة 03:10 .. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 20:20 والجزر الثاني عند الساعة 07:52 .

أما بحر عمان فسيكون مضطربا فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:46 والمد الثاني عند الساعة 23:02 .. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 16:22 الجزر الثاني عند الساعة 05:03.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى الصغرى:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 20 14 70 40

دبي 21 15 60 30

الشارقة 21 14 55 35

عجمان 22 13 75 30

أم القيوين 22 12 75 35

رأس الخيمة 21 14 70 35

الفجيرة 24 16 55 30

العين 21 11 70 30

ليوا 21 10 75 40

الرويس 20 15 70 40

السلع 20 13 80 30

دلما 21 16 55 30

طنب الكبرى 20 14 75 40

طنب الصغرى 20 14 75 40

أبوموسى 20 14 75 40