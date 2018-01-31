أمام محمد بن راشد .. 6 سفراء جدد للدولة يؤدون اليمين القانونية

حضر مراسم أداء اليمين وتسليم أوراق الاعتماد معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح ومعالي أحمد جمعه الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية والتعاون الدولي .