محمد بن راشد يزور معرض الصحة العربي

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" معرض الصحة العربي الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي ويختتم فعالياته يوم غد الخميس .

فقد قام سموه يرافقه - سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي - بجولة ميدانية في قاعات وردهات المعرض الذي تعرض فيه أكثر من اربعة آلاف شركة وعارض يمثلون نحو خمس وستين دولة آخر مبتكراتهم واختراعاتهم في مجال تقنيات الرعاية الصحية والاجهزة الطبية المتطورة وتجهيزات المشافي والعيادات الطبية بكل مستلزماتها .

وتوقف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في بداية جولته عند منصة هيئة الصحة في دبي حيث اطلع من خلال الشرح الذي قدمه معالي حميد بن محمد القطامي رئيس مجلس الادارة المدير العام للهيئة ومساعديه على آخر التقنيات المستخدمة في مشافي ومراكز الهيئة الصحية المنتشرة في مناطق وأرجاء امارة دبي لتوفير أرقى خدمات الرعاية الصحية والعلاجية الى مرضاها ، ومن بين البرامج الجديدة التي تقدمها هيئة الصحة في دبي برنامج الرعاية الذكية واطلاق قناة مرئية موجهة الى المجتمع تبث برامج ونصائح توعوية الى مختلف شرائح وأفراد المجتمع.

وعرج سموه وموافقوه على منصة مدينة دبي الطبية وتعرف من القائمين عليها على أهم التقنيات المستخدمة في مشافيها ومراكزها الطبية الملتزمة بتوفير وتقديم الوسائل والطرق العلاجية المبتكرة والمواكبة للتقنيات العلاجية العالمية.

وعند منصة وزارة الصحة ووقاية المجتمع اطلق صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مؤسسة الامارات للخدمات الصحية ( EHSE ) تعنى بتوفير نظام رعاية صحية بمعايير عالمية وتعزيز دور وزارة الصحة كجهة تشريعية أساسية لقطاع الرعاية الصحية في الدولة وضمان تأمين بيئة ايجابية ومرنة للموظفين والعمل على تطوير قدراتهم الذاتية وتوفير أعلى قدر ممكن من الاستقلالية لمقدمي الخدمات الصحية من أجل الابتكار والتطوير .

كما استمع سموه من معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ومساعديه الى شرح تعريفي بالطريقة الحديثة لعلاج مرض السكري عن طريق الخلايا الجذعية ..كما أطلق سموه برنامج "رعايتي" ومبادرة الملف الصحي الموحد لجميع مرضى ومراجعي مشافي وعيادات الوزارة في امارات الدولة ومناطقها.

وعرج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على منصة دائرة الصحة في أبوظبي واطلع من مسؤوليها عل آخر التقنيات الذكية المستخدمة في مشافيها ومراكزها الصحية على مستوى امارة أبوظبي.

وزار سموه منصة شركة فيليبس العالمية ومنصة شركة سيمنس العالمية واطلع على آخر مبتكرات الشركتين من أجهزة ومعدات طبية تعرض لأول مرة على مستوى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.