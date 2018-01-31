«تنفيذي الشارقة» يطلع على التقرير السنوي لأنشطة لجنة الاحتفالات

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد صباح أمس بمكتب سمو الحاكم، وذلك بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي.

وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة بحث المجلس عدداً من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجلسة، وناقش المقترحات التي تصب في مصلحة الإمارة، متخذاً حيالها القرارات والتوصيات المناسبة.

واطلع المجلس على التقرير السنوي الإحصائي لأنشطة وفعاليات اللجنة العليا لاحتفالات إمارة الشارقة باليوم الوطني 46.

وتضمن التقرير استعراض الفعاليات والأنشطة التي أقامتها اللجنة خلال احتفالات اليوم الوطني 46 في مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، حيث حظيت الفعاليات بحضور جماهيري كبير من مختلف قطاعات المجتمع، لتعكس التلاحم في أجمل معانيه وصوره. وبين خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء السياحي والتجاري رئيس اللجنة المنظمة أن احتفالات اليوم الوطني 46 ضمت العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والتعليمية والترفيهية لعكس هوية وثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة.

جهود

وشكر المجلس اللجنة المنظمة على جهودها في إنجاح فعاليات اليوم الوطني وما حققته من أهداف في الاحتفاء بتاريخ الوطن ومؤسسيه وتعريف الأجيال الجديدة عليه، من خلال المشاركة الكبيرة لكافة المؤسسات التعليمية والعامة، بما يحقق الصورة المشرفة للإمارة في الاحتفال بالمناسبات الوطنية.

واطلع المجلس على مشروع قانون صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي ومعاشات ومكافآت التقاعد في إمارة الشارقة. واستعرض عبدالله سالم الطريفي رئيس مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي والوفد المرافق له بنود ومواد مشروع القانون، مشيراً إلى أن مشروع قانون صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي بما تضمنه من تفاصيل بمختلف الفئات والدرجات الوظيفية، وبما يهدف إليه، يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي.