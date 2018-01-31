عبدالله بن زايد يبحث العلاقات والقضايا الدولية مع ملك إسبانيا

استقبل الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا، أول من أمس في مدريد، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، الذي نقل له تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنيات سموهم لمملكة إسبانيا المزيد من التقدم والنماء وحرص سموهم على توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين إلى آفاق أوسع وأرحب.

نهضة حضارية

ورحب ملك إسبانيا بسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان محملاً سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات المزيد من التطور والازدهار، معرباً عن تطلع بلاده لتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز أواصر العلاقات مع دولة الإمارات في شتى المجالات.

وأشاد ملك إسبانيا بما حققته دولة الإمارات من نهضة حضارية شاملة، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، متمنياً للدولة المزيد من التقدم والازدهار. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات.

وجرى خلال اللقاء بحث السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية التاريخيـــة التي تربط البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها، كما تم تبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء الدكتورة حصة عبدالله العتيبة سفيرة الدولة لدى المملكة الإسبانية.