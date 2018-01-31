حاكم عجمان يوجّه ببناء سوقين للسمك في مصفوت والمنامة

وجه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ببناء سوقين للسمك في مدينتي مصفوت والمنامة على قطعتي أرض تم تخصيصهما في منطقتي مصفوت والمنامة، إضافة إلى أرض تجارية لإقامة مشروع استثماري يعود ريعه على جميع الصيادين المنتسبين لجمعية الصيادين في الإمارة.

وقال رئيس مجلس جمعية عجمان التعاونية للصيادين أحمد إبراهيم الغملاسي خلال اجتماع الجمعية العمومية للصيادين في عجمان: إن مكرمة صاحب السمو حاكم عجمان تأتي في إطار تشجيع المواطنين على مزاولة المهنة، واهتمامه بالصيادين والوقوف على احتياجاتهم وأحوالهم وقضاياهم، وإزالة الصعوبات التي تواجههم لتوفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.

دعم ومساندة

وأضاف أن الجمعية باشرت بتنفيذ مشروع سوق السمك في مدينتي مصفوت والمنامة بدعم ومساندة من صاحب السمو حاكم عجمان، ومتابعة من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وبإشراف من الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، مشيرا إلى أن قطعة الأرض التجارية سيتم عليها تنفيذ مشروع تجاري لصالح الصيادين.

وأوضح الغملاسي أن مثل هذه المبادرات الهدف منها زيادة المردود المالي لمساعدة الصيادين والتشجيع لإقامة مشاريع استثمارية لهم في المستقبل، وتخفيف الأعباء عنهم والعمل على زيادة الجهود من أجل توفير كميات أكبر من الأسماك للسوق المحلي.

وتقدم باسمه واسم كل الصيادين وأعضاء الجمعية إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي والشيخ راشد بن حميد النعيمي، بالشكر والتقدير على دعمهم المتواصل لصيادي الأسماك من المواطنين في الإمارة.

اهتمام وحرص

وأكد أن مكرمة صاحب السمو حاكم عجمان جاءت انطلاقاً من اهتمام سموه بأسر الصيادين وحرصه على مشاركتهم مختلف المناسبات وتوفير احتياجاتهم كافة للنهوض بمهنة الصيد والارتقاء بها والاهتمام بجميع الصيادين في الإمارة من خلال تقديم الدعم والمعدات التي يحتاجونها.

حضر اجتماع الجمعية العمومية للصيادين في عجمان عبيد راشد السويدي ومحمد يسري حماد ممثلا وزارة الاقتصاد.

وتم خلال الاجتماع التصديق على كل من محضر الجلسة السابقة للجمعية العمومية وتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وتقرير مدقق الحسابات للعام المنتهي في 31 ديسمبر2017.

كما تمت مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية والتصديق عليها وعلى نسب توزيع الأرباح المقترحة من مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2017.

كما تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وتعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته لعام 2018.