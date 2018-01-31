عبدالله بن زايد يستعرض التعاون مع رئيسة مجلس النواب الإسباني

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، أول من أمس، في العاصمة الإسبانية مدريد، أنا باستور رئيسة مجلس النواب الإسباني بحضور الدكتورة حصة عبدالله العتيبة سفيرة الدولة لدى المملكة الإسبانية.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة بين الإمارات وإسبانيا، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، خاصة في القطاعات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية. كما تبادل الجانبان خلال اللقاء وجهات النظر حول مجمل التطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف بأشكاله كافة. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

ورحبت رئيسة مجلس النواب الإسباني بسموه والوفد المرافق، وأشارت إلى أن هذه الزيارة تعكس الحرص المشترك لدى قيادتي البلدين على تبادل الزيارات ومواصلة تطوير العلاقات الثنائية.