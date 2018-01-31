إلزامية تجديد المركبات برأس الخيمة عبر تطبيق «الداخلية» في فبراير

أعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة تفعيل تطبيق استخدام الخدمات الذكية عند تجديد السائقين لمركباتهم الخفيفة إلزامياً وذاتياً على أن يكون القرار نافذاً في مطلع شهر فبراير المقبل 2018.

وأكد اللواء علي بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة حرص القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على تنفيذ توجهات وزارة الداخلية بما يتماشى مع خطتها الاستراتيجية ورؤيتها في تحويل خدماتها الإلكترونية إلى الأجهزة المحمولة الذكية من خلال توفير خدمات ذكية آنية وسلسة تمكن المتعاملين من إنهاء معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة.

وذلك في إطار سعيها لإسعاد المتعاملين بما يوفر وقتهم وجهدهم ويحقق سعادتهم، وتماشياً مع توجهات حكومة دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة للتحول الذكي بنسبة 100% بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين، وقد خطت شرطة رأس الخيمة بهذا الشأن خطوات واسعة في مجال التحول الذكي وفق استراتيجية واضحة تواكب أحدث التقنيات وآخر التطورات في مجال التحول الذكي.

من جانبه، أكد العميد محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، مؤكداً حرص وزارة الداخلية ضمن خطتها ورؤيتها الاستراتيجية على تحويل كافة الخدمات إلى خدمات ذكية؛ تنفيذاً لتوجهات حكومة دولة الإمارات وتماشياً مع رؤيتها بأن تكون بيئة العمل الحكومية خالية من الورق بالكامل بحلول عام 2021.

توعية

وكشف العقيد عادل علي الغيص مدير إدارة ترخيص المركبات والسائقين بشرطة رأس الخيمة، إلى أن الإدارة على ثقة تامة بأن عملاءها هم أول الداعمين لها لتفعيل هذه الخدمات الذكية ونجاحها عبر التزامهم وتعاونهم، مشيراً إلى أنه تم طباعة نحو 10,000 بروشور توعوي وكتيبات إرشادية حول كيفية استخدام وتطبيق الخدمات الذكية عبر تطبيق وزارة الداخلية www.moi.gov.ae تحت شعار «خدماتك بين يديك» .

والتي تشمل خدمات ترخيص المركبات وخدمات ترخيص السائقين وخدمات المخالفات المرورية، حيث سيتم خلال مطلع شهر فبراير القادم (4/‏‏‏2/‏‏‏2018) تفعيل خدمة تجديد المركبات بخطوات وإجراءات بسيطة بهدف توفير كافة الخدمات للعميل على مدار الساعة وفي أي مكان وستكون إلزامية، وهي تأتي من أهداف استراتيجية وزارة الداخلية في تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة وتلبية احتياجاتهم الفعلية وتقديم الخدمات بأقل التكاليف.