«طرق دبي» تمنح صلاحيات التسجيل والترخيص لمعارض السيارات

أنهت هيئة الطرق والمواصلات في دبي استكمال ربط 300 معرض للسيارات لمنحها صلاحية استكمال إجراءات التسجيل والترخيص من بعد إصدار المبايعة الإلكترونية لجمهور متعامليها، بحيث يتاح لهذه المعارض إنهاء المعاملات من صالاتها دون الحاجة للتنقل بين مراكز تزويد الخدمة وذلك تسهيلاً على العملاء وتحقيقاً لتطلعاتهم.

تعديلات

وقال سلطان المرزوقي مدير إدارة الترخيص لـ«البيان»، إن الهيئة تجري التعديلات اللازمة على أنظمتها الإلكترونية لمنح الصلاحية للمعارض التي تم ربطها في مبادرة «التحول الإلكتروني لمبايعات السيارات» والبالغ عددها 300 معرض، مشيراً إلى أن المعارض المسجلة حالياً في الربط تغطي أكثر المناطق حاجة في دبي وباب التسجيل مفتوح لأي معرض في الإمارة يرغب في الحصول على هذا الربط.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تبدأ المعارض باستخدام هذه الصلاحيات مطلع العام المقبل 2019، وذلك بعد إجراء تطوير وتعديلات على الأنظمة الإلكترونية وفحص هذه التعديلات للتأكد من فعاليتها وصحتها وتكاملها للعمل مع الأنظمة الداخلية والخارجية، مؤكداً في الوقت ذاته أن الهيئة لديها خارطة طريق واضحة وطموحة في التحول الإلكتروني لخدماتها وهي تسير بخطى واثقة لتحقيق ذلك.

تحليل

وأوضح المرزوقي أن مستوى الصلاحيات التي تقدم للمعارض وأنواع المعاملات التي سيسمح لها بإنجازها سوف ينظر فيها بعد إجراء تحليل متكامل لهذه المعاملات بالاعتماد على عدد من المعايير يأتي في مقدمتها دراسة العرض والطلب، وموقع وإمكانيات المعرض اللوجستية، وبعده وقربه من أقرب مركز خدمة، وقياس حاجة المنطقة التي يتواجد فيها المعرض، وغيرها من العوامل التي يتم بناء عليها دراسة منح تصريح إنجاز المعاملات للمعرض.

وأكد أن الهيئة شددت عملية الرقابة على المعاملات التي يتم إنجازها عبر المنافذ المتعددة التي سيكون من ضمنها هذه المعارض من خلال حوكمة الإجراءات والمتطلبات لإنجاز المعاملات، وعمليات الربط الإلكتروني مع جهات عديدة للتأكد من صحة كافة الوثائق المطلوبة التي يتم توفيرها من قبل المتعامل لإنجاز المعاملة.

وكذلك ربط هذه المعارض مع مشروع الإشراف الذكي في إدارة ترخيص المركبات، إضافة إلى اتفاقيات العمل التي ستوقع مع هذه المعارض أسوة ببقية مزودي الخدمات، التي تتضمن شروط وأحكام تشدد على حسن استخدام الأنظمة.